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مفكر سعودى: الجماعات الإرهابية تشتت الشعوب لإحداث خلافات عدائية بين الدول

الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:42 م
مفكر سعودى: الجماعات الإرهابية تشتت الشعوب لإحداث خلافات عدائية بين الدول
كتب: إسماعيل رفعت - تصوير: خالد كامل

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أكد الدكتور أحمد سعيد سليمان، رئيس جامعة القران بالسودان، أن مصر بتاريخها تهدف دائما إلى بناء الدول على العدل دون تطرف أو غلو.

وأضاف أن الدولة الحقيقية هى التى تبنى أسسها على العدل وترعى مصالح شعبها وتقدم خدماتها للناس ولا تفرق بين أحد فى أى شيء.

من جانبه قال الداعية والمفكر السعودى، الدكتور عبد الله فدعق، إن الجماعات تستميت لتشتيت المجتمعات وإفساد علاقتها بدولها كأن الدولة ضد الدين.

وأضاف فدعق، أنه لابد من التوحد فى مواجهة التطرف ودعم بنية الدول فى مواجهة هؤلاء من خلال التربية والتعليم.

وأوضح فدعق، أن هؤلاء يداعبون أفكار الناس بأفكار لاستقطابهم مستهدفين الدول لإنشاء كياناتهم على حساب الدول باستعداء الناس على سلطاتهم ودولهم.

من جانبه طالب وزير الأوقاف، المسلمين حول العالم باحترام عقد المواطنة وخاصة من قبل المسلمين بالخارج لابد أن يحترم الدولة التى يعيش فيها.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر مصر، فقه بناء الدول الذى تقيمه وزارة الأوقاف فى الانعقاد الثلاثين لمؤتمر المجلس الاعلى للشئون الاسلامية، بحضور 500 شخصية منهم 150 مفتى ووزير وعالم من دول العالم.

حضر الفعاليات وكيل مجلس النواب سيد الشريف، ومفتى الجمهورية شوقى علام، وعدد من الوزراء ومفتى لبنان عبداللطيف دريان، ووزير الشئون الإسلامية السعودى عبداللطيف آل الشيخ ووزير أوقاف اليمن ونظيره الإماراتى.

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (1)
 
 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (2)
 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (3)
 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (4)
 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (5)
 
 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (6)
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (7)
 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (8)
 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (9)
 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (10)
 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (11)
 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (12)
 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (13)
 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (14)
 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (15)
 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (16)
 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (17)
 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (18)
 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (19)
 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (20)
 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (21)
 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (22)
 

 


وزارة الاوقاف

مؤتمر فقه بناء الدول

نشر الوسطية

محاربة التطرف

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