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مرصد الكهرباء: 17 ألف و50 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم

الأحد، 15 سبتمبر 2019 04:40 م
مرصد الكهرباء: 17 ألف و50 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم مرصد الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ أمس السبت 28 ألف 400 ميجا وات، معلناً أنه من المتوقع أن يصل الحمل الأقصى على الشبكة مساء اليوم الأحد 28 ألف 800 ميجا وات.

وتوقع الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن تكون هناك زيادة احتياطية فى الإنتاج المتاح اليوم الأحد قدرها 17 ألف 50 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم تخفيض أى أحمال سواء عن طريق الفصل الإجبارى أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

 


 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الصعيد

نقل الكهرباء

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