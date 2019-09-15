محافظ كفر الشيخ: رفع 900 طن مخلفات من القرى ضمن حملة "قرية نظيفة"

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إن حملة قرية نظيفة بقرية محلة ابو على بدسوق، تمكنت من رفع 100 طن قمامة، فضلاً عن تهذيب وتقليم الأشجار بمدخل قرية شباب الملح، كما تم رفع كفاءة الإنارة العامة بالقرية بمشاركة عدد كبير من أهالى القرية، لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرية.

وأكد محافظ كفر الشيخ لـ"اليوم السبع"، أن الحملة منذ انطلاقها مطلع الشهر الجاري تمكنت من رفع 900 طن مخلفات من القرى ،مشيراً إلى أن الحملة مستمرة في جميع قرى المحافظة.