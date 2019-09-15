محافظ سوهاج: تنفيذ 13 ألف مشروعاً للشباب بتكلفة مليار و 361 مليون جنيها

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، عن تنفيذ 13 ألف و165مشروعاً، ضمن مبادرة المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بتكلفة مليار و361 مليون و59 ألف جنيها، لتوفر 25 ألفا و862 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأوضح محافظ سوهاج فى بيان أن أهم المشروعات التى تم تنفيذها بالمبادرة هى مشروع نقل وتداول اللحوم بطريقة آمنة وصحية من خلال سيارات مجهزة، بالإضافة إلى مشروعات متنوعة ومنها "تسمين ماشية، ومصانع للأعلاف، ومحلات بيع ملابس جاهزة، ووجبات سريعة، ومخابز نصف آلي، وآلي".

ولفت " الأنصاري" إلى أنه تم تنفيذ مشروعات مصانع سيراميك، ورخام، بالإضافة إلى الباكيات التى أقيمت فى الأماكن المخصصة للتسوق، للحد من ظاهرة الباعة الجائلين، والتى ساهمت بشكل كبير فى نسبة أمان واستقرار لمالكيها.

وكشف المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا جاءت من أكثر المقرات تفاعلاً مع المبادرة بعدد 1796 مشروعاً، ثم دار السلام بعدد 1390 مشروعاً، والمنشاة 1389 مشروعاً، والمراغة 889 مشروعاً، والبلينا 1331 مشروعاً، وجهينة 916 مشروعاً، وطما 1418 مشروعاً، وسوهاج 676 مشروعاً، وحى غرب 416 مشروعاً، وجرجا 1412مشروعاً، وأخميم 681 مشروعاً، وحى شرق 424 مشروعاً، وساقلتة 331 مشروعاً، وحى الكوثر 96 مشروعا.