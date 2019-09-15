محافظ أسيوط: توفير 400 فرصة تدريبية لذوى الاحتياجات الخاصة بالقوى العاملة

أسيوط - ضحا صالح - هيثم البدرى

أعلنت مديرية القوى العاملة بأسيوط، عن توفير 400 فرصة تدريبية لذوى الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، وذلك تمهيدًا لتوفير فرص عمل ملائمة لهم بمختلف مجالات القطاع الخاص، وفقًا لنسبة 5%، بعد تأهيلهم وتدريبهم لسوق العمل، وذلك تحت رعاية ودعم اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط.

وأكد محافظ أسيوط على دور مديرية القوى العامة ومؤسسات المجتمع المدنى فى صقل خبرات وقدرات الشباب، وخاصة الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال إتاحة الفرصة أمامهم لخوض دورات تدريبية فى مجالات الكمبيوتر والمهن والحرف المختلفة وتأهيلهم لسوق العمل، وتوفير فرص عمل تتناسب مع ظروفهم الخاصة بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى.

وأشار حازم على وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط، إلى أن المديرية وفرت 400 فرصة تدريبية على مختلف الحرف والمهن للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك خلال شهر أكتوبر القادم، على أن يتم تسجيل بيانات من يرغب فى الاشتراك بالدورة فى أقرب مكتب عمل بمختلف المراكز، حتى يتسنى حصر الأسماء وتوزيعها على مراكز التدريب المخصصة لهم، حيث تم تكليف على سيد مدير إدارة المتابعة بالمديرية بالإشراف على المبادرة ومتابعة عمليات الحصر والتسجيل بمكاتب العمل وبدء الدورة التدريبية بمختلف مراحلها لتحقيق الاهداف المرجوة منها.