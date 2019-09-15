محافظ أسيوط: إزالة 16 حالة تعدى على أراضى أملاك دولة ومخالفات بناء بمركز الغنايم

أسيوط - هيثم البدرى - ضحا صالح

قال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 16 حالة تعدى على أملاك الدولة ومخالفات بناء بمركز الغنايم، مشيرًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددا على جميع رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية بكافة أنحاء المحافظة، وشن حملات رقابية يومية لرصد أية تعديات وإزالتها فى المهد، والتصدى بكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء والتعدى على الأراضى للقضاء نهائيًا على هذه الظاهرة، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمحاربة الفساد وردع المخالفين والحفاظ على حق الشعب دون تهاون أو تقصير.

وأوضح جادالله مشرف جادالله رئيس مركز ومدينة الغنايم، أنه تم شن حملة لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على الأراضى بحضور نواب مساعدى المركز وبمرافقة قوات الأمن والإدارة الهندسية وأملاك الدولة بالوحدة، أسفرت عن إزالة 16 قرار إزالة لحالات تعدى منهم 9 قرارات إزالة لتعديات على أراضى أملاك الدولة بمساحة 1200 متر، و7 قرارات إزالة مخالفات بناء بمساحة إجمالية 910 متر، مشيرًا إلى استمرار الحملات بناء على توجيهات محافظ أسيوط لإزالة كافة التعديات على أراضى (أملاك الدولة – الزراعة – مخالفات البناء) بدائرة المركز.