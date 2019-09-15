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ما لا تعرفه عن مرض الإنتان.. يتسبب فى وفاة مريض كل 3 ثوان

الأحد، 15 سبتمبر 2019 06:59 م
ما لا تعرفه عن مرض الإنتان.. يتسبب فى وفاة مريض كل 3 ثوان عميد طب قصر العينى ومدير مستشفى الفرنساوى خلال المؤتمر
كتبت أمل علام

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مرض الانتان أو "تعفن الدم" يحدث نتيجة تلوث والتهاب بالدم قد يؤدى الى الوفاة، حيث إن كل 3 ثوانى يتوفى مريض على مستوى العالم نتيجة تعفن الدم، والتوعية ضرورية للوقاية من هذا المرض الخطير، الذى يسبب لوفاة الملايين سنويا، كما أنه لابد من اكتشافه مبكرا، حيث كل تأخير ساعة عن العلاج يزيد من الوفيات بنسبة 6 %.

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مؤتمر عن تعفن الدم 

الأعراض ..

 يسبب مرض الإنتان عدة أعراض أهمها عدم التركيز، وارتفاع الحرارة، ورشح، وعدم الاستجابة للأدوية، وألم والشعور بتكسير فى العضلات، ونقص فى كمية البول مع تغير لونه، والتوهان، وظهور بقع حمراء بالجسم.

وقال المؤتمر، أن الإنتان هو نتيجة تلوث الدم مع الاصابة بالالتهاب، حيث إن الاكتشاف المبكر" للإنتان" يمنع ويقلل الوفيات.

اعراض تعفن الدم
اعراض تعفن الدم

وأوضحت الدكتورة هالة صلاح عميد طب قصر العينى،  إن الاصابة بتعفن الدم يكلف الدولة مبالغ كبيرة من المضادات الحيوية، ويعتبر التوعية بهذا المرض مشروع قومى، لأنه يوفر الكثير من النفقات، موضحة أنه يمكن الوقاية منه من خلال معرفة علامات الإصابة.

ما لا تعرفه عن تعفن الدم
ما لا تعرفه عن تعفن الدم

من جانبه أشار الدكتور أحمد طه مدير المستشفى الفرنساوى، أنه عندما يحدث تلوث مكان العملية الجراحية يكون فى منتهى الخطورة، حيث يحدث تلوث فى الشرايين، ويمكن أن يفقد المريض حياته بسبب تعفن الدم، وإذا انتشر فى مستشفى يؤثر على سمعتها، ويزيد من عدد الوفيات، ولابد من عمل توصيات وخطوط استرشادية لهذا المرض، موضحا أن الفئات الأكثر عرضه للإصابة هم مرضى السكر، والأطفال، والذين يتناولون أدوية العلاج الكيميائى، وأدوية السرطان، وكبار السن فوق سن الــ 60 عاما، والمصابين بأمراض الرئة، وأمراض الطحال.

وأشار إلى أن غسل الأيدى ضرورى لتجنب الإصابة، مع تعويد الأطفال على غسل أيديهم قبل وبعد تناول الأطعمة، والوجبات، والتطعيم ضد الفيروسات، وتوافر المياه النظيفة.

 جاء ذلك خلال يوم علمى عن تعفن الدم أو ما يسمى "الإنتان"، لتوعية الناس بمخاطره، بحضور الدكتورة هالة صلاح عميد طب قصر العينى، والدكتور أحمد طه مدير مستشفى قصر الفرنساوى وعدد من الأطباء المهتمين من مختلف التخصصات


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