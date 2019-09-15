ماذا يحدث في جسمك عند تناول عصير البرتقال على الريق؟..اعرف الاجابة

كتبت فاطمة ياسر

البرتقال يعد من الفواكه الحمضية الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة وفيتامين "سي"، ولذا تناولك له بشكل دائم يساهم بشكل كبير في امداد الجسم بالعديد من الفوائد وخاصة إذا كنت تتناول عصير البرتقال الطازج علي الريق يوميا، وهذا ما ستتعرف عليه خلال الأسطر القادمة وفقا لموقع "webmed".

عند تناولك لعصير البرتقال علي الريق فأنت تساهم بشكل كبير في الحصول علي العديد من الفوائد، وأهمها التالي:

-يعمل علي تقوية الجهاز المناعي بشكل كبير لأنه غني بفيتامين "سي" ومضادات الأكسدة، ولذا من العادات الجيدة هي تناول هذا المشروب يوميا علي الريق.

-نظرا لاحتوائه علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، فهذا الأمر يكون من أفضل الأسباب لتجنب الإصابة بمرض السرطان، وذلك لأنه يعزز نمو الخلايا السليمة والقضاء علي الخلايا المضرة.

-يعمل علي تنظيف الجسم من السموم المتراكمة داخله، وذلك يرجع لإحتوائه علي بعض الفيتامينات المسئولة عن ذلك كفيتامين "أ وسي"، ولذا فهو لا تتردد في تناولك له.

-يساهم في تنشيط الكلي لأنه مدر للبول ويساهم في القضاء علي السموم عن طريق البول.

-يعد من المشروبات الهامة التي تزيد من نشاط الدورة الدموية، ويقلل من الشعور بالكسل أو الهبوط، ولذا عليك تناوله للشعور بالنشاط والحيوية.

-يعمل علي تنظيم نسبة ضغط الدم ويحد من التعرض للإرتفاع.

-يقوم بعمل تنظيم نسبة الكولسترول في الدم ويحد من تعرضه للإصابة بالارتفاع.

-يقوي القلب ويحد من تعرضه لأي مشاكل.