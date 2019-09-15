لقى مصرعه دفاعا عن والده.. عامل ينهى حياة شقيقه فى عزبة الهجانة

كتب كريم صبحى

أنهى عامل حياة شقيقه، بعدما انهال عليه بالضرب وطعنه بالسكين بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر، بسبب خلافات عائلية، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت مع تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا، بمقتل عامل على يد شقيقه بمنطقة عزبة الهجانة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم كان يقيم فى منزل والده ونظرا لوجود خلاقات طرده والده من المنزل بسبب سوء سلوكه.

وفى يوم الحادث توجه المتهم إلى منزل والده، وحدثت مشاجرة بينه وبين شقيقه الذى كان يدافع عن والده، قام على إثرها المتهم بطعن شقيقه بسكين ليلفظ أنفاسه الأخيرة.