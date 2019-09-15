سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2019 06:15 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

قانون جديد لتنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.. اعرف التفاصيل

الأحد، 15 سبتمبر 2019 03:30 ص
قانون جديد لتنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.. اعرف التفاصيل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستعد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، لإرسال مشروع قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية للبرلمان، فور عودته للانعقاد فى أكتوبر المقبل.
 

ونرصد ملامح مشروع القانون:

- جاء مشروع القانون فى 32 مادة بخلاف مواد الإصدار، مُقسمة إلى 4 أبواب.

- يقضى بتشكيل لجنة تنفيذية مختصة بتنظيم البعثات والإجازات ووضع القانون أسس تشكيل اللجنة.

- شمل معايير تنظيم وشروط البعثات والمنح والإجازات، والعقوبات المنصوص عليها للمخالفين لأحكام هذا القانون.

- تخضع أحكام القانون على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وكذلك على وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية

- كما تسرى أحكامه على شاغلى الوظائف المختلفة بالجهات الخاضعة له، أياً كانت طريقة شغله لها سواء بنظام التعيين أو التعاقد.

- بصدور هذا القانون، يُلغى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 112 لسنة 1959، الخاص بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة.

- ويختص وزير التعليم العالى، وفقًا للقانون الجديد، بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون.

 


الحكومه

البعثات

الاجازات الدراسيه

اللوائح

اخبار

اليوم السابع بلس

قانون تنظيم البعثات

البرلمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحف المصرية: الحكومة تستعرض خطة الانتقال للعاصمة الإدارية.. 48.1 مليار جنيه استثمارات لخدمة التعليم.. ترشيح صلاح لجائزة الكرة الذهبية.. مشروع لإحلال سيارات "الفان" بدلا من "التكاتك" للحد من الجرائم والحوادث

الجمعة، 06 سبتمبر 2019 10:34 م

رئيس الوزراء يوافق على العمل بنسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات

السبت، 14 سبتمبر 2019 04:24 م

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات

السبت، 14 سبتمبر 2019 04:19 م

"مكافحة جرائم الإنترنت" يتيح تتبع مرتكبى الجرائم دوليا.. اعرف نص القانون

الأحد، 15 سبتمبر 2019 01:00 ص

حظر نقل السجلات والوثائق من مكاتب السجل العينى وفقا للقانون الجديد

الأحد، 15 سبتمبر 2019 12:00 ص

تعرف على نظام التعليم بالمراحل المختلفة للأشخاص ذوى الإعاقة وفقا للقانون الجديد

السبت، 14 سبتمبر 2019 10:42 م

السيسي بجلسة اسأل الرئيس: نؤسس منظومة تعليم جديدة لإعادة صياغة الشخصية المصرية.. ويوجه بإنجاز قانون المحليات لإجراء الانتخابات بداية 2020.. وللمصريين: "العفى محدش يقدر ياكل لقمته ومصر مش هتبقى عفية إلا بكم"

السبت، 14 سبتمبر 2019 08:31 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
16 اختصاصًا تنفيذيًا لهيئة الدواء.. أبزرها معالجة الأوضاع الطارئة

16 اختصاصًا تنفيذيًا لهيئة الدواء.. أبزرها معالجة الأوضاع الطارئة

إعفاء ذوى الإعاقة من الضرائب والرسوم والمصروفات.. تعرف على التفاصيل

إعفاء ذوى الإعاقة من الضرائب والرسوم والمصروفات.. تعرف على التفاصيل

غدًا.. بدء تعديل رغبات طلاب جامعة الأزهر طبقًا للحد الأدنى

غدًا.. بدء تعديل رغبات طلاب جامعة الأزهر طبقًا للحد الأدنى

3 محاور رئيسية تطرق إليها مؤتمر الشباب الثامن.. تعرف عليها

3 محاور رئيسية تطرق إليها مؤتمر الشباب الثامن.. تعرف عليها

للطلاب الجدد.. تعرف على 7 أوراق مطلوبة للتقديم بالجامعات

للطلاب الجدد.. تعرف على 7 أوراق مطلوبة للتقديم بالجامعات

شاهد.. أعمال الحفائر واستخراج صف من "الكباش" قرب مدخل معابد الكرنك

شاهد.. أعمال الحفائر واستخراج صف من "الكباش" قرب مدخل معابد الكرنك

قانون جديد لتنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.. اعرف التفاصيل

قانون جديد لتنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.. اعرف التفاصيل

قبل انطلاقها بساعات..طرق النهضة الإخوانية غير المشروعة بانتخابات رئاسة تونس

قبل انطلاقها بساعات..طرق النهضة الإخوانية غير المشروعة بانتخابات رئاسة تونس

تعرف على المستندات المطلوبة للتقرير الفنى للمبانى المخالفة المراد التصالح عليها

تعرف على المستندات المطلوبة للتقرير الفنى للمبانى المخالفة المراد التصالح عليها

اليوم.. بدء مقابلات المعلمين المقبولين للعمل بالمدارس المصرية اليابانية

اليوم.. بدء مقابلات المعلمين المقبولين للعمل بالمدارس المصرية اليابانية

الأكاذيب أخطر حروب الجيل الرابع.. كيف رد مؤتمر الشباب على الأكاذيب والشائعات؟

الأكاذيب أخطر حروب الجيل الرابع.. كيف رد مؤتمر الشباب على الأكاذيب والشائعات؟

انطلاق الموقع الإلكترونى لهيئة التأمين الصحى الجديدة للتعاقد على تقديم الخدمات

انطلاق الموقع الإلكترونى لهيئة التأمين الصحى الجديدة للتعاقد على تقديم الخدمات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة