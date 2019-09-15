قانون جديد لتنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.. اعرف التفاصيل

يستعد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، لإرسال مشروع قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية للبرلمان، فور عودته للانعقاد فى أكتوبر المقبل.



ونرصد ملامح مشروع القانون:

- جاء مشروع القانون فى 32 مادة بخلاف مواد الإصدار، مُقسمة إلى 4 أبواب.

- يقضى بتشكيل لجنة تنفيذية مختصة بتنظيم البعثات والإجازات ووضع القانون أسس تشكيل اللجنة.

- شمل معايير تنظيم وشروط البعثات والمنح والإجازات، والعقوبات المنصوص عليها للمخالفين لأحكام هذا القانون.

- تخضع أحكام القانون على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وكذلك على وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية

- كما تسرى أحكامه على شاغلى الوظائف المختلفة بالجهات الخاضعة له، أياً كانت طريقة شغله لها سواء بنظام التعيين أو التعاقد.

- بصدور هذا القانون، يُلغى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 112 لسنة 1959، الخاص بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة.

- ويختص وزير التعليم العالى، وفقًا للقانون الجديد، بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون.