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فيديو.. لطيفة بعد التصويت بانتخابات الرئاسة لـ اليوم السابع: نريد رئيسا يحل مشكلاتنا

الأحد، 15 سبتمبر 2019 07:11 م
فيديو.. لطيفة بعد التصويت بانتخابات الرئاسة لـ اليوم السابع: نريد رئيسا يحل مشكلاتنا لطيفة
إيمان حنا

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قالت الفنانة التونسية لطيفة؛ فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع عقب إدلائها بصوتها فى الانتخابات التونسية اليوم بمقر السفارة بالقاهرة؛ إنه من واجبها ومن حقها كمواطنة تونسية أن تشارك فى العرس الديمقراطي لبلدها، وهذا واجب لكل مواطن من السبعة ملايين تونسى، وأن يدلوا بأصواتهم  بكل اقتناع ووعى بأهمية مشاركتهم فى هذه المرحلةالحساسة بتاريخ تونس.
 
 
ودعت لطيفة شعب بلدها لانتخاب من هو قادر أن يجد حلولا سريعة وقوية للمشكلات الاقتصادية والأمن و لمشكلات شباب تونس الذين يتمتعون بكفاءات غير عادية وعلى قدر عالى من الثقافة والعلم ولكن يعانون من البطالة.
 
 
 
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وأضافت لطيفة: نتمنى ممن سيفوز بالانتخابات أن يأخذ هذه المشكلات بعين الاعتبار، وأن ينقل بلدنا لمرحلة أفضل، وأكدت "أنا متفائلة.. اللى جاى أحلى إن شاء لله".
 
وأكدت أن على التونسيات اختيار من يحافظ على ما حصلت عليه المرأة التونسية من مكتسبات وحقوق، من يعمل على تقدمها باستمرار.
 
وكانت لجنتا الاقتراع بالانتخابات التونسية بكل من القاهرة والإسكندرية أبوابها فى تمام الساعة السادسة مساء وبدأت منذ قليل عملية الفرز؛  استعداد لإعلان نتائج الجولة الأولى بعد غد الثلاثاء.
 

وتوافد  التونسيون المقيمون بمصر على مقر السفارة التونسية منذ الثامنة صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم فى ثالث أيام الاقتراع على الانتخابات الرئاسية.

 

تزامن هذا مع التصويت فى 44 دولة اخرى وانطلاق التصويت داخل تونس ، وسط إجراءات تأمينية قوامها 70 ألف عنصر أمن موزعون على شوارع وولايات تونس لتأميت المقار الانتخابية والتى يصل عددها لـ4500 ركز اقتراع 

 

تشهد الانتخابات مشاركة مميزة للمرأة التونسية التى كانت اول أدلى بصوته منذ اللحظة الأولى للتصويت صباح أمس السبت .

 

وقد انطلقت انتخابات التونسيين فى الخارج  الجمعة 13 سبتمبر واستمرت يومى 14، 15 فيما انتخب التونسيون في الداخل اليوم فقط ودخلت تونس الصمت الانتخابي ليل الجمعة الماضى. 

 

 

 


تونس

انتخابات تونس

الجالية التونسية بمصر

فرز الاصوات

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