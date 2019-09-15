فيديو..تعرف على جهود الشرطة خلال أسبوع لحفظ الأمن فى الشارع المصرى

وضح مقطع فيديو جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، فى مجال تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف.

كما يبرز الفيديو حملات الإدارة العامة للمرور بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، والأمن السياحى، فضلا عن جهود أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى (التموين والتجارة،شرطة الكهرباء،مباحث الضرائب والرسوم،مباحث الأموال العامة).