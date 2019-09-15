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"فى 6 محطات" .. كل ما تريد معرفته عن قضية "التلاعب فى البورصة"

الأحد، 15 سبتمبر 2019 04:00 ص
"فى 6 محطات" .. كل ما تريد معرفته عن قضية "التلاعب فى البورصة" التلاعب فى البورصة_أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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حجزت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر،  جلسة 28 أكتوبر المقبل، لبداية المرافعة فى محاكمة علاء وجمال مبارك و 7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب في البورصة".

"اليوم السابع" يوضح أبرز المحطات التى مرت بها القضية فى هذه المعلومات.

1.. بدأت أولى جلسات محاكمة كل من جمال وعلاء مبارك فى قضية التلاعب بأسهم البورصة فى 9 يوليو 2012.

2.. 11 يونيو 2013 قضت محكمة جنايات الجيزة بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة".

3.. 15 سبتمبر 2018 جنايات القاهرة تعيد حبس جمال وعلاء مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"

4.. 20 سبتمبر 2018 جنايات القاهرة تخلى سبيل علاء وجمال مبارك وآخرين بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه ورد المحكمة.

5.. الاستئناف ترد هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد الفقى.

6.. أغسطس 2019 "الجنايات برئاسة المستشار محمد الفقى  تحجز القضية للمرافعة.

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الإتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فىجريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

 


جمال وعلاء

التلاعب بالبورصة

جمال مبارك

محكمة الجنايات

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