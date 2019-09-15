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طرق وقائية لمنع انتشار عدوى الأنفلونزا الموسمية بين أطفال المدارس

الأحد، 15 سبتمبر 2019 10:00 ص
طرق وقائية لمنع انتشار عدوى الأنفلونزا الموسمية بين أطفال المدارس الانفلوانزا الموسميه
كتبت هند عادل

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انطلق موسم المدارس من جديد وهو ما يصاحبه أنتشار بعض الأمراض المعدية بين الأطفال خاصة الأنفلونزا الموسمية وهي عدوى فيروسية حادة تنتقل من شخص لآخر بسهولة،  هذه العدوى يمكن أن تتسبب في مضاعفات صحية خطيرة خاصة الأطفال  سن الخامسة.

وتشمل أعراض الإصابة بالإنفلوانزا الموسمية الارتفاع المفاجئ لدرجة حرارة الجسم، التهاب الحلق وسيلان الأنف، صداع في الرأس،السعال، آلام في المفاصل، العضلات والصدر، وقد تزداد الأعراض عند الأطفال المصابين بنزلات الانفلوانزا الموسمية ويصابوا بالغثيان والقيء أو الإسهال.

ووفقا لموقع " medicalnewstodayتنتقل عدوى الاصابة بالانفلوانزا الموسمية من خلال استنشاق الرذاذ المتطاير للأشخاص المصابين بالفيروس أثناء السعال أو العطس، مصافحة يد شخص مصاب بالأنفلونزا  أو لمس أماكن أو أشياء ملوثة بالفيروس ثم وضع اليد بعد ذلك على العين أو الأنف أو الفم.

وهناك عدة طرق وقائية لمنع انتشار عدوى الأنفلونزا الموسمية بين أطفال المدارس وأهمها:

غسل اليدين جيدا بالماء والصابون عدة مرات في اليوم.

تغطية الفم بمنديل في حالة السعال أو العطس.

إلقاء المنديل بعد استعماله فورا فى القمامة مع غسل اليدين بالماء والصابون .

الحرص على تهوية المنزل وفصول الدراسة.

الحصول على لقاح الانفلوانزا فى المواعيد المحدده فهو يمثل حماية من الأشكال الخطيرة للأنفلونزا ويقلل من المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالأنفلونزا.


الانفلوانزا

الانفلوانزا الموسميه

عدوى المدارس

امراض المدارس

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