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ضبط 6 ملايين عبوة ألعاب نارية قادمة من الصين عبر ميناء الإسكندرية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 04:30 م
ضبط 6 ملايين عبوة ألعاب نارية قادمة من الصين عبر ميناء الإسكندرية المضبوطات
الإسكندرية - أسماء على بدر

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نجحت مباحث ميناء الإسكندرية فى ضبط 6 ملايين عبوه ألعاب نارية قادمة فى حاوية من الصين.

 

وتلقى اللواء عزت عبد القادر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن ميناء الإسكندرية والدخيلة، إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير إدارة البحث الجنائى بالميناء، يفيد بورود معلومات سرية بقيام شركة كائنة بمحافظة طنطا، باستيراد رسالة من دولة الصين مشمولها عبارة عن "كتب وورق حراري" على غير الواقع والحقيقة وتحتوى على ألعاب نارية محظور دخولها البلاد.

 

وأكدت تحريات العميد عماد فاروق، رئيس مباحث الأموال العامة بميناء الإسكندرية، صحة المعلومات تم استئذان النيابة العامة وضبط الحاوية وبتفتيشها عثر بداخلها على 6 ملايين عبوة من الشماريخ والألعاب النارية المحظورة دخولها البلاد مختلفة الأحجام والأشكال، تزن 22 طنا، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 


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