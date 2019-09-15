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ضبط 5 قطع سلاح خلال حملة أمنية بمركز شرطة القوصية بأسيوط

الأحد، 15 سبتمبر 2019 05:10 م
ضبط 5 قطع سلاح خلال حملة أمنية بمركز شرطة القوصية بأسيوط متهمين
أسيوط-هيثم البدري وضحا صالح

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تمكنت مديرية أمن أسيوط فى إطار إستراتجية الوزارة، وتوجيهات وزير الداخلية بضرورة إحكام السيطرة الأمنية من خلال مكافحة، وضبط الجريمة، وخاصة حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وكل ما من شانه الإخلال بالأمن العام من ضبط 5 قطع سلاح بمركز القوصية.

كانت حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية والعميد أحمد الراوى رئيس المباحث الجنائية قد استهدفت دائرة مركز شرطة القوصية ضمت ضباط إدارة البحث الجنائى، وفرع بحث الشمال ووحدة مباحث المركز مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى.

 وأسفرت جهودها عن ضبط كل من ع ع ك " 29 سنة سائق ومقيم دير القصير دائرة المركز، وبحوزته بندقية آلية عيار وبندقية خرطوش تركى الصنع، و " ج ك ح ".61 سنة فلاح ومقيم دير القصير دائرة المركز، وبحوزته طبنجة حلوان عيار 9 مم، و " م ع أ " 46 سنة فلاح ومقيم دير القصير دائرة المركز وبحوزته بندقية آلية، و " أ ع ع " 26 سنة فلاح ومقيم نزالى جنوب دائرة المركز وبحوزته 4 خزينة لسلاح آلي‘ و عدد (45) طلقة، و" س ع ر " 25 سنة فلاح ومقيم بنى قرة دائرة المركز وبحوزته بندقية آلية وتحررت المحاضر اللازمك وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .

 


امن اسيوط

مركز القوصية

ضبط اسلحة نارية

اسلحة غير مرخصة

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