ضبط 160 واقعة سرقة للتيار الكهربائى ومخالفات شروط التعاقد خلال حملات بقنا

قنا - وائل محمد

شنت أجهزة الأمن بمباحث قنا، حملات أمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث شرطة الكهرباء، لضبط كافة مخالفات جرائم سرقة التيار الكهربائى، وقضايا مخالفة شروط التعاقد بالمحافظة وتحصيل الغرامات، على بعض المنازل والمحلات التجارية فى أطار المحافظة على المال العام، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى إخطارا بتمكن مباحث الكهرباء من شن حملات مكبرة لضبط جرائم سرقة التيار الكهربائى، مخالفة شروط التعاقد، بعدد من مراكز المحافظة أسفرت الحملة المكبرة عن ضبط 160 واقعة سرقة للتيار الكهربائى، وتحرير محاضر مخالفات وغرامات، تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



