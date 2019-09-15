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ضبط 12 صنفًا من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر فى شبرا الخيمة

الأحد، 15 سبتمبر 2019 10:25 م
ضبط 12 صنفًا من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر فى شبرا الخيمة أدوية مهربة -أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت إدارة التفتيش الصيدلي بالإدارة الصحية بشبرا الخيمة غرب، وأثناء مداهمة إحدى الصيدليات بشبرا الخيمة من ضبط 12 صنف من الأدوية مجهولة المصدر والتركيب وغير مصرح بتداولها من وزارة الصحة بكميات مختلفة والتي تتنوع ما بين الأقراص والكبسولات والأكياس والبخاخات والمراهم والجل.

 كما تم ضبط بعض الأصناف الأخرى مختومة بخاتم هيئة النقل العام َو ممنوع تداولها بالصيدليات العامة، وتم تحريز المضبوطات وتحرير محاضر بالواقعة، حيث قام بالمرور لجنة من مفتشي الصيدلة بالإدارة الصحية بشبرا الخيمة غرب مكونة من، د. ناهد محمد، ود. فاطمة صبحي، ود. إيريني فوزي.

 يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتعليمات من الدكتورة ألفت السيد مدير عام الإدارة العامة للصيدلة بمحافظة القليوبية، وتكليف من الدكتورة فيفيان هنري مدير إدارة التفتيش الصيدلي، وفي إطار خطة وزارة الصحة لضبط سوق الدواء وضبط الأماكن غير المرخصة التي تقوم بالإتجار في الأدوية البشرية بالمخالفة للقانون مما يعرض صحة المواطنين للخطر.

 

 

 

 


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