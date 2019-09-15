ضبط 12 صنفًا من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر فى شبرا الخيمة

كما تم ضبط بعض الأصناف الأخرى مختومة بخاتم هيئة النقل العام َو ممنوع تداولها بالصيدليات العامة، وتم تحريز المضبوطات وتحرير محاضر بالواقعة، حيث قام بالمرور لجنة من مفتشي الصيدلة بالإدارة الصحية بشبرا الخيمة غرب مكونة من، د. ناهد محمد، ود. فاطمة صبحي، ود. إيريني فوزي.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتعليمات من الدكتورة ألفت السيد مدير عام الإدارة العامة للصيدلة بمحافظة القليوبية، وتكليف من الدكتورة فيفيان هنري مدير إدارة التفتيش الصيدلي، وفي إطار خطة وزارة الصحة لضبط سوق الدواء وضبط الأماكن غير المرخصة التي تقوم بالإتجار في الأدوية البشرية بالمخالفة للقانون مما يعرض صحة المواطنين للخطر.