ضبط مستريح بسوهاج جمع 1.5 مليون جنيه من ضحاياه

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص لاستيلائه على أكثر من 1,5 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح شهرية.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد ، بلاغاً من (4) مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج، يفيد بقيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) ، بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها مليون وخمسمائة وسبعون ألف جنيه مصرى، بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون ، إلا أنه لم يلتزم بذلك وتوقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية للشاكيين.

أسفرت التحريات عن صحة الواقعة كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المتهم وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.