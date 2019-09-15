ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة داخل ورشة لتصنيع المخدرات بطنطا

الغربية - عادل ضرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية في ضبط 93 ألف و850 قرص مخدر داخل ورشة لتصنيع الأقراص المخدرة بمدينة طنطا.

كانت معلومات قد توفرت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا، بقيام متهم بإدارة ورشة لتصنيع المواد المخدرة بمدينة طنطا، وبتقنيين الإجراءات تم التنسيق مع وحدة مباحث قسم ثان طنطا، تم استهدف الورشة و ضبط كل من "ا.ا.م" 33سنة عاطل ومعاونه، وعثر بالورشة على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة وماكينات للتصنيع، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.