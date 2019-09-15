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ضبط عاطل سرق 151 ألف جنيه من داخل شقة بطنطا

الأحد، 15 سبتمبر 2019 05:44 م
ضبط عاطل سرق 151 ألف جنيه من داخل شقة بطنطا ضبط عاطل - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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تمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا، باشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، من ضبط عاطل بعد قيامه بكسر باب شقة بمنطقة قحافة وسرقة 151 ألف جنيه منها.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد أسامة أبو فرد مأمور قسم ثان طنطا، بتحرير مواطن مقيم بمنطقة قحافة محضرا باكتشافه كسر باب الشقة وسرقة مبلغ 151 ألف جنيه.

وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، ضم المقدم أحمد الهرميل مفتش المنطقة المركزية بطنطا، والرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا والنقباء محمود عبد الجواد وأحمد مهران معاونا مباحث القسم، وتم التوصل لهوية المتهم ويدعى "أيمن.م.ا"  17 سنة عاطل، تم ضبطه وأرشد عن مكان المسروقات، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


مدير امن الغربيه

طنطا

سرقه

قسم ثان طنطا

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