ضبط صاحب شركة وهمية للنصب على الشباب الراغبين فى السفر للعمل بالخارج

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص، لإنشائه شركة وهمية للنصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من 5 مواطنين، بتعرضهم لواقعة إحتيال من قبل إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة بزعم تسفيرهم للعمل ببعض الدول العربية بمهن ومرتبات مختلفة.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (حاصل على دبلوم– مقيم بالجيزة - سبق اتهامه فى 23 قضية "أموال عامة – تبديد – إستيلاء – سلاح " ، ومطلوب التنفيذ عليه فى 7 قضايا، آخرهم قضية "إستيلاء"، حيث قام المتهم بإنشاء شركة وهمية "بدون ترخيص" بالجيزة، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى، فى الإحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج، والإعلان على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت "عن توافر فرص عمل ببعض الدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية ، وحصوله على مبالغ مالية بلغت 30 ألف جنيه من كل ضحية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الشركة، وعثر على عقود عمل وهمية لبعض الشركات والمؤسسات بالخارج، وأجندة مدون بها بيانات وأسماء ضحاياه من راغبى السفر للعمل بالخارج، ومجموعة من المستندات الخاصة براغبى السفر للعمل بالخارج عبارة عن صور ضوئية من "بطاقات رقم قومى، وجوازات سفر، وشهادات ميلاد، وشهادات تخرج" وكمية من مطبوعات الدعاية باسم الشركة، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.