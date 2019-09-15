صور .. كلمات الزعيم عبد الناصر وعرابى فى احتفالية عيد الفلاح بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أقام إقليم شرق الدلتا الثقافى احتفالية بمناسبة عيد الفلاح بحضور أشرف هليل رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافى ومحمد فرحات مدير التفتيش المالى والإدارى بإقليم شرق الدلتا وأيمن عبد الحميد مسئول الإعلام بإقليم شرق الدلتا الثقافى ونفيسة منصور مصيلحى مديرة ثقافة كفر صقر وليلى عليوة عضو المجلس القومى للمرأة.

وقال أشرف هليل فى كلمته التى ألقاها فى الاحتفالية التى أقيمت بدار مناسبات كفر حماد مركز كفر صقر محافظة الشرقية، إن الفلاح المصرى هو المنتج الحقيقى فى مصر وأن الزعيم أحمد عرابى وقف فى مثل هذا اليوم أمام الفساد وكان وقتها قائد بالجيش المصرى وقال للخديوى والله لا نورث بعد اليوم.

وأن الزعيم جمال عبد الناصر قرر أن يكون يوم 9 سبتمبر من كل عام عيد الفلاح المصرى ووزع عقود الأراضى على الفلاحين البسطاء وقال كلمته المشهورة "ارفع رأسك يا أخى فقد مضى زمن الاستعباد"، وكان عبد الناصر رئيسا لمصر ومن أبناء الجيش المصرى.

وطالب هليل الآباء المتواجدين أن يحكوا لأبنائهم الصغار عن الفلاح ويؤكدون لهم أن رغيف الخبز الذى يأكله من إنتاج الفلاح وكذلك الأرز وكل الأطعمة التي نتغذى عليها من إنتاج الفلاح.

وفى نهاية كلمته أعلن رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافى أنه سوف يقيم قصرا للثقافة بقرية كفر حماد يتضمن مكتبة وأنشطة ثقافية وسيتم حضور فرق الانشاد الدينى للقرية.



احتفالية بمناسبة عيد الفلاح (1)



احتفالية بمناسبة عيد الفلاح (2)



احتفالية بمناسبة عيد الفلاح (3)



احتفالية بمناسبة عيد الفلاح (4)



احتفالية بمناسبة عيد الفلاح (5)



احتفالية بمناسبة عيد الفلاح (6)



احتفالية بمناسبة عيد الفلاح (7)



احتفالية بمناسبة عيد الفلاح (8)















