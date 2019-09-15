صور.. حملات نظافة وتجميل بالشوارع والميادين ومحيط طريق الكباش لخدمة المواطنين والسياح

الأقصر – أحمد مرعى

واصل رجال مجلس مدينة الأقصر بقيادة العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، حملاتهم اليومية لتجميل ونظافة الشوارع والميادين الكبرى لخدمة المواطنين والسائحين قبل دخول الموسم الشتوي، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بإستكمال حملات النظافة والتجميل اليومية بالمدن والقري.

وفى هذا الصدد قام رجال رئاسة حى شرق بقيادة يوسف محمد على رئيس الحى، بحملة نظافة وتم رفع المخلفات والقمامه وكنس الأتربة الناعمة بمنطقة شوارع حوارى شل والسواقى، وتم رفع المخلفات والتراكمات ورى الأشجار بشارع سيالة بدران، وجارى إستكمال الأعمال بالمناطق، وذلك للحفاظ على المظهر الحضارى للحى، وبهدف تحقيق مستوى النظافة اللازم والحفاظ على المنظر الجمالى لشوارع الحي.

كما قاد رجال رئاسة حى وسط بقيادة أيمن حسين رئيس الحى، بالتعاون مع قطاع النظافة حملة بمنطقة شارع السرب وأم المؤمنين، تنفيذاً لخطة النظافة التى جرى وضعها للإرتقاء بمستوى المدينة، وشملت أعمال الحملة رفع تراكمات القمامة وتفريغ الصناديق ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها و رفع الأتربة من جانبى الأرصفة، كما تم العمل على نظافة وغسيل أرصفة شارع التجاره ورفع التراكمات من شارع ام المؤمنين وصلاح سالم ومحيط طريق الكباش.

وأكد الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه يجرى شن حملات نظافة يوميا لرفع كفاءة النظافة بالشوارع الرئيسية والمحاور الحيوية بالمدينة، موضحا أنه جرى الدفع بفرق من عمال النظافة والمعدات من سيارات نقل ولوادر لرفع المخلفات المتواجدة بنطاق حى وسط.

نظافة وتجميل الشوارع والميادين بالأقصر

رفع المخلفات والأتربة بطريق الكباش



حملات نظافة وتجميل بالشوارع والميادين ومحيط طريق الكباش



حملات نظافة وتجميل بالشوارع والميادين بالأقصر



مدينة الأقصر تقود حملات نظافة وتجميل بالشوارع والميادين



مدينة الأقصر تقود حملات نظافة وتجميل بالشوارع والميادين ومحيط طريق الكباش