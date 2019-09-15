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صحيفة فرنسية: إثيوبيا ترفع إنتاجها من "القات" بنسبة 246 % وتعتبره ذهبها الأخضر

الأحد، 15 سبتمبر 2019 11:20 ص
صحيفة فرنسية: إثيوبيا ترفع إنتاجها من "القات" بنسبة 246 % وتعتبره ذهبها الأخضر نبات القات المخدر
أ ش أ

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ذكرت صحيفة (لوموند) الفرنسية، أن مساحة مزارع نبات "القات" المخدر فى إثيوبيا، قد ارتفعت بنسبة 160%، كما زاد إنتاج هذا النبات بنسبة 246%..واصفة إياه بأنه "ذهب إثيوبيا الأخضر" إذ تضاعف الطلب الخارجى عليه.
 
وأشارت الصحيفة، إلى أن إنتاج القات واستهلاكه فى إثيوبيا، التى يقدر عدد سكانها بنحو 110 ملايين نسمة، ارتفع على مدار العشرين عاما الماضية بصورة ملحوظة وبات أكثر من نصف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 49 سنة يستهلكون هذا النبات، حيث يعتقد المزارعون أنه يمنحهم الطاقة، بينما يرى الطلاب أنه يزيد من إنتاجيتهم وتحصيلهم الدراسى، فيما يتخذه العاطلون عن العمل من الشباب كهواية إن لم يكن لديهم هواية أخرى، مضيفة أن استهلاك القات لا يرتبط بعمر أو جنس أو ديانة بعينها.
 
ونقلت الصحيفة الفرنسية عن وزارة التجارة والصناعة الإثيوبية، أن الطلب الخارجى على القات ارتفع أيضا، فعلى مدار السنوات العشر الماضية تضاعف الطلب الخارجى على القات من 22.4 مليون كيلو جرام إلى 48.8 مليون كيلو جرام، ووصفت الصحيفة الفرنسية القات على هذا النحو بأنه ذهب إثيوبيا الأخضر، ونقلت عن إحصاءات للوزارة أن إنتاج القات فى الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر 2018 قد تجاوز إنتاج القهوة التى تعد منتج التصدير الرئيسى للبلاد، مضيفة أن صادرات القات فى شهر واحد فقط حققت أرباحا وصلت إلى 107 ملايين دولار أمريكى.
 

فرنسا

مخدر القات

اثيوبيا

الذهب الاخضر

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