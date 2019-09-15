صحيفة: برلسكونى يتحالف مع سالفينى ضد الحكومة الإيطالية الجديدة

كتبت فاطمة شوقى

قال زعيم حزب الرابطة الإيطالى، ماتيو سالفيني إنه لن يكون هناك مزيداً من صد المهاجرين، فقد باع رئيس الوزراء جوزيبى كونتى حدود إيطاليا فى بروكسل.

ووفقا لصحيفة "فوجوليو" الإيطالية فقد أضاف سالفينى فى بث على الهواء من على صفحته فى الفيسبوك "إننا نلاحظ حقيقة أن عدد المهاجرين قد تضاعف ثلاث مرات فى شهر سبتمبر"، وذلك كما حدث مع سفينة (أوشن فايكينج) قبالة لامبيدوزا".

وأضاف : "أخشى ألا توقع هذه الحكومة فرض الحظر على إنزال مهاجرى السفينة، لأن كونتى باع حدود إيطاليا وكرامتها فى بروكسل".

وفى سياق آخر، قال بيان لحزب "فورتسا إيتاليا"، إن الرئيس سيلفيو برلسكونى عقد أمس اجتماعاً وديًا مع زعيم الرابطة ماتيو سالفينى"، حيث وافقا على تشكيل جبهة مشتركة لممارسة نشاط معارضة فعال ضد الحكومة الجديدة".

ووفقًا لما أوردته مصادر برلمانية قريبة من حزب الرابطة، فقد تمخض الاجتماع عن، أن الرابطة و(فورتسا إيتاليا) سيكونان فى الساحة معًا لأجل إجراء إصلاح انتخابى، كما سيقودان المعركة ضد الأغلبية الحاكمة، لتجنب أن تعم الفوضى حياة البلاد.