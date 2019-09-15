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"شعبك مصدقك يا سيسى" يتصدر التريند .. ورواد السوشيال يبرزون إنجازات الرئيس

الأحد، 15 سبتمبر 2019 09:20 م
"شعبك مصدقك يا سيسى" يتصدر التريند .. ورواد السوشيال يبرزون إنجازات الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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تصدر هاشتاج "شعبك مصدقك يا سيسى" التريند العالمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، خاصة مع الإنجازات التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال "محمد"، معلقا على الهاشتاج، عبر حسابه الرسمى على "تويتر":"مصدقك لأنك لم تخف وقت ما كان الكل خايف، مصدقك لأنك اشتريت شعبك بعد ما  الكل باعه".

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فيما قال عبد الله غازى، عبر حسابه الشخصى على "تويتر":"يعجبني الشعب المصري العظيم في تكاتفهم ونبذ الإرهاب ومموليه وداعميه والإخوان المنفذين شرابي الدماء".

 

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وقال محمد سليمان الليثى، عبر حسابه الرسمى على "تويتر":"الصادق بكلمه يقنعك والكاذب بقصصه الكثيره يزيد الشك فيه.. ثبتك الله واعانك فالشريف أعداءه كثيرين".

 

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وقالت عفاف عبد الواحد، عبر حسابها الرسمى على "تويتر":"عهد علينا نبقي معاك طول العمر احنا وراك".

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جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فند أمس السبت ، بعض الشائعات التى انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى، وطالت التشكيك فى القوات المسلحة، مؤكدا أن الجيش أشرف على مشروعات طرق فقط تقدر بقيمة 175 مليار جنيه، مشددا على أن المؤسسة العسكرية مغلقة وحساسة للغاية.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال جلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة فى ضوء حروب الجيل الرابع، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب أمس،  : "حالة التشكيك بدأت من فترة كبيرة حتى قبل السوشيال ميديا، وقلت الكلام ده قبل كده وأنا من الجيل القديم اللى ممكن يتكلم فى المواضيع دى، حالة الشك دى اتبنت فى جزء من المجتمع المصرى على مدى 50 سنة، فيه معانا ناس دائمًا بتشكك فى كل شئ، لو فيه فن يشككوا فى الفن وأهله،  لدرجة أن دى أصبحت جزء من التركيبة، مش عاوز أقول النفسية، لكن بقى عندنا ميل وبتكلم على حالنا، بقينا ميالين أن إحنا نجلد أنفسنا بشكل أو بأخر".

 

 


الرئيس السيسى

شعبك مصدقك يا سيسى

تويتر

السوشيال ميديا

اليوم السابع بلس

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السبت، 14 سبتمبر 2019 11:24 م

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد طارق

السيسي اطهر واصدق واشرف من انجبت مصر

تحيا مصر وتحية للسيسي رئيس الجمهورية

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بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


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