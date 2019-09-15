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زى النهاردة.. الإفراج عن الصحفى العراقى صاحب واقعة إلقاء الحذاء على بوش

الأحد، 15 سبتمبر 2019 12:30 ص
زى النهاردة.. الإفراج عن الصحفى العراقى صاحب واقعة إلقاء الحذاء على بوش منتظر الزيدى
كتب- هاشم الفخرانى

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تمر اليوم 15 سبتمبر الذكرى العاشرة على الإفراج عن الصحفى العراقى منتظر الزيدى صاحب واقعة القاء الحذاء على الرئيس الأمريكى جورج بوش الأبن خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى جمع بوش ورئيس الوزراء العراقى الأسبق نور المالكى فى بغداد فى ديسمبر من عام 2008 .

 

فخلال انعقاد المؤتمر الصحفى وخلال كلمة لبوش اشهر الزيدى حذائه والقى بهما نحو بوش الأبن فأصاب أحدهما علم الولايات المتحدة بعد أن تفادى الحذاء الأول  بسرعة فائقة.

 

 وبحسب القنوات الفضائية العراقية فقد كسرت ذراعه أثناء اعتقاله من قبل الحرس القائمين على الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.، وقد أودع في أحد سجون العراق بعد الحادث مباشرة.

 

وسبق لمنتظر أن اختطف في 16 نوفمبر 2007 فيما كان يتوجه إلى مقر عمله وقد عاد إلى أسرته في التاسع عشر من نفس الشهر بعد ثلاثة أيام من اختطافه دون دفع فدية مالية .

 

وبعد إطلاق سراحه، قال مُنتظر الزيدي إنه تعرّض للتعذيب ، وطالب رئيس الوزراء "المالكي" باعتذار، بعد أن اتهمه بحجب الحقيقة، وانتقل للإقامة في سويسرا للعلاج من التعذيب، وقام بإنشاء مؤسسة الزيدي لرعاية ضحايا الاحتلال الأمريكي في العراق.


منتظر الزيدى

العراق

بغداد

الرئيس الأمريكى جورج بوش الأبن

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