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زواج الأقارب أهم أسباب الإصابة بمرض "الثلاسيميا".. اعرف التفاصيل

الأحد، 15 سبتمبر 2019 05:00 م
زواج الأقارب أهم أسباب الإصابة بمرض "الثلاسيميا".. اعرف التفاصيل مرض الثلاسيميا
كتبت هند عادل

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"إن كان ليك قريب لا تشاركه ولا تناسبه"، مثل شعبى يتردد كثيرا عن المشاكل التى قد تنتج عن زواج الأقارب، أبرزها الأمراض الوراثية التى تنتقل من جيل الآباء إلى جيل الأبناء والسبب وجود الجين الحامل للمرض فى تاريخ تلك العائلة وعند زواج الأقارب الذين ينتمون لعائلة واحدة حيث ينتقل الجين الحامل للمرض للأبناء مما يتسبب فى ظهور أمراض قد لا تكون ظاهرة عند الآباء.

ووفقا لموقع " mayoclinic"مرض الثلاسيميا هو مرض وراثى العامل الأساسى فى الإصابة به هو زواج الأقارب،  الثلاسيميا اضطراب وراثي في الدم يتسبب في نقص الهيموجلوبين وقلة عدد خلايا الدم الحمراء في الجسم عن المعدل الطبيعي.

الهيموجلوبين عبارة عن مادة موجودة في خلايا الدم الحمراء تقوم بنقل الأكسجين إلى أنحاء الجسم، ويؤدي نقص الهيموجلوبين وقلة عدد خلايا الدم الحمراء المصاحبين للثلاسيميا إلى الإصابة بفقر الدم.

وتظهر أعراض الإصابة بمرض الثلاسيميا الوراثي على شكل نوبات من الارهاق والتعب والضعف العام،شحوب أو اصفرار الجلد، بطء النمو، انتفاخ البطن، البول الداكن، وتظهر علامات وأعراض الثلاسيميا منذ الولاده أو قد تظهر فى خلال أول سنتين من عمر الطفل.

وتحدث الثلاسيميا بسبب طفرات في الحمض الوراثي للخلايا المسئولة عن إنتاج الهيموجلوبين ــوهو مادة في خلايا الدم الحمراء مسئولة عن حمل الأكسجين في كامل الجسم و تنتقل  تلك الطفرات المرتبطة بالثلاسيميا من الآباء إلى الأبناء.

ومن أهم عوامل الخطورة للإصابة بهذا المرض الوراثي وجود تاريخ عائلي للإصابة بالثلاسيميا التى تنتقل من الآباء إلى الأطفال من خلال جينات الهيموجلوبين المحورة.

 


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