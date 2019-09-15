سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2019 06:01 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس مجلس الأمة الكويتى يزور القاهرة لمدة 48 ساعة

الأحد، 15 سبتمبر 2019 05:33 م
رئيس مجلس الأمة الكويتى يزور القاهرة لمدة 48 ساعة رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق علي الغانم
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توجه رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق علي الغانم، إلى القاهرة، اليوم الأحد، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وقالت شبكة الدستور الإخبارية التابعة لمجلس الأمة الكويتى، فى بيان صحفى اليوم، "إن زيارة الغانم للقاهرة تتضمن عقد لقاءات مع كبار المسئولين، تتناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين".

يشار إلى أنه كان فى وداع رئيس مجلس الأمة الكويتى بمطار الكويت الدولى، كل من سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، ونائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندرى، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار الدكتور فهد العفاسى، وأمين عام مجلس الامة علام الكندرى.  


الكويت

الامه الكويتى

مرزوق الغانم

زياره مصر

اخبار الكويت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
19 أكتوبر.. موعدًا لقمة الدورى بين الأهلى والزمالك

19 أكتوبر.. موعدًا لقمة الدورى بين الأهلى والزمالك

جمال الغندور: حكام الدورى بالموسم الجديد مصريون باستثاء الأهلى والزمالك

جمال الغندور: حكام الدورى بالموسم الجديد مصريون باستثاء الأهلى والزمالك

وزير الخارجية يكشف عن جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بعد انقطاع أكثر من عام.. "شكرى": تقدمنا للسودان وإثيوبيا بخطة متكاملة ونرحب بأية أراء.. يؤكد: ننظر للمفاوضات من منظور فنى وعلمى ونرفض خضوعها لأى تأويل سياسى

وزير الخارجية يكشف عن جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بعد انقطاع أكثر من عام.. "شكرى": تقدمنا للسودان وإثيوبيا بخطة متكاملة ونرحب بأية أراء.. يؤكد: ننظر للمفاوضات من منظور فنى وعلمى ونرفض خضوعها لأى تأويل سياسى

اندلاع حريق فى نادى نصر حسين داي الجزائري.. فيديو

اندلاع حريق فى نادى نصر حسين داي الجزائري.. فيديو

فيديو.. دار الإفتاء: يجوز إجراء حقن مجهرى لتحديد نوع الجنين

فيديو.. دار الإفتاء: يجوز إجراء حقن مجهرى لتحديد نوع الجنين

مصرع 4 شباب انهارت عليهم صخرة جبلية أثناء التنقيب عن الذهب بمرسي علم

مصرع 4 شباب انهارت عليهم صخرة جبلية أثناء التنقيب عن الذهب بمرسي علم

شاهد فى دقيقة.. تونس تختار رئيسها فى انتخابات 2019

شاهد فى دقيقة.. تونس تختار رئيسها فى انتخابات 2019

فيديو.. دار الإفتاء: ليس من حق المرأة أن تسأل زوجها عن راتبه الشهرى

فيديو.. دار الإفتاء: ليس من حق المرأة أن تسأل زوجها عن راتبه الشهرى

#التسريب_الثاني_لزوجه_المقاول.. فضائح محمد على تجتاح السوشيال ميديا.. فيديو

#التسريب_الثاني_لزوجه_المقاول.. فضائح محمد على تجتاح السوشيال ميديا.. فيديو

سامح شكرى : لا مجال لتأخير التوصل لاتفاق حول سد النهضة الإثيوبي

سامح شكرى : لا مجال لتأخير التوصل لاتفاق حول سد النهضة الإثيوبي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات مفاوضات الأهلى مع كهربا

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات مفاوضات الأهلى مع كهربا

ميرور: قمة الأهلي والزمالك أكثر تنافسية من كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

ميرور: قمة الأهلي والزمالك أكثر تنافسية من كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة