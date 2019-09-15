رئيس جامعة قناة السويس يناقش استعدادات الجامعة للمشاركة فى جائزة مصر للتميز الحكومى

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

أجتمع الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس، مع أعضاء اللجنه المختصة، وذلك لبحث استعدادات جميع قطاعات الجامعة للمشاركه فى جائزة مصر للتميز الحكومى، والتى تهدف إلى تشجيع المنافسة بين المؤسسات على كافة المستويات.

وقال رئيس جامعة قناة السويس، إن ذلك استجابه للتوجه الإصلاحى الذى تتبناه القيادة السياسية للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة ولتحقيق استراتيجية التنميه المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠، وتأتى فكرة تنظيم جائزة مصر للتميز الحكومى تحت رعاية الرئيس السيسي.

واجتمع الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس الجامعة مع أعضاء اللجنه المختصة، والتى تضم المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة والدكتور أحمد السقا، مدير مركز التايكو "الإبداع والابتكار التكنولوجي"، والدكتور حمدى عطا الله، مدير مركز ضمان الجودة والدكتور معتز الجيار، الأستاذ بكلية الزراعة.

وناقش الدكتور طارق رحمى، ماسبق وقامت به الجامعة من مصفوفات تدريبية للعاملين، وكذلك جميع خطوات الرقمنة والتوجه الإلكترونى التى شهدتها الجامعة الفترة الماضية فى كل القطاعات.