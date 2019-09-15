سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2019 01:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة قناة السويس يناقش استعدادات الجامعة للمشاركة فى جائزة مصر للتميز الحكومى

الأحد، 15 سبتمبر 2019 12:16 م
رئيس جامعة قناة السويس يناقش استعدادات الجامعة للمشاركة فى جائزة مصر للتميز الحكومى جانب من اجتماع رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجتمع الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس، مع أعضاء اللجنه المختصة، وذلك لبحث استعدادات جميع قطاعات الجامعة للمشاركه فى جائزة مصر للتميز الحكومى، والتى تهدف إلى تشجيع المنافسة بين المؤسسات على كافة المستويات.

وقال رئيس جامعة قناة السويس، إن ذلك استجابه للتوجه الإصلاحى الذى تتبناه القيادة السياسية للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة ولتحقيق استراتيجية التنميه المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠، وتأتى فكرة تنظيم جائزة مصر للتميز الحكومى تحت رعاية الرئيس السيسي

واجتمع الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس الجامعة مع أعضاء اللجنه المختصة، والتى تضم المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة والدكتور أحمد السقا، مدير مركز التايكو "الإبداع والابتكار التكنولوجي"، والدكتور حمدى عطا الله، مدير مركز ضمان الجودة والدكتور معتز الجيار، الأستاذ بكلية الزراعة.

وناقش الدكتور طارق رحمى، ماسبق وقامت به الجامعة من مصفوفات تدريبية للعاملين، وكذلك جميع خطوات الرقمنة والتوجه الإلكترونى التى شهدتها الجامعة الفترة الماضية فى كل القطاعات.

 

 


جامعة قناة السويس

جائزة مصر للتميز الحكومى

رئيس جامعة قناة السويس

مصفوفات تدريبية للعاملين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جامعة قناة السويس تشارك في الدورة الرابعة لمعرض الصين والعالم العربى

الخميس، 12 سبتمبر 2019 11:08 ص

رئيس جامعة قناة السويس: الوزراء يوافق على إضافة كليه للعلاج الطبيعى للجامعة

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 11:43 م

صور.. رئيس جامعة قناة السويس : بدء التسكين بالمدن الجامعية 19 سبتمبر

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 02:45 م

رئيس جامعة قناة السويس يعرض ملف التحول الرقمى فى اجتماع بحضور 5 شركات تكنولوجية

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 02:55 م

بروتوكول تعاون بين جامعة قناة السويس ومديرية التعليم بالإسماعيلية

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 02:37 م

صور.. رئيس جامعة قناة السويس يتفقد التجهيزات الخاصة ببدء العام الدراسى الجديد

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 11:53 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو وصور.. مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء.. الداخلية: عناصر الإرهاب كانت تخطط لتنفيذ عمليات عدائية ضد ارتكازات القوات المسلحة.. وتؤكد: تم تحديد أماكن تواجدها والقضاء عليها.. وضبط أسلحة آلية وذخيرة

فيديو وصور.. مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء.. الداخلية: عناصر الإرهاب كانت تخطط لتنفيذ عمليات عدائية ضد ارتكازات القوات المسلحة.. وتؤكد: تم تحديد أماكن تواجدها والقضاء عليها.. وضبط أسلحة آلية وذخيرة

صافرة ألمانية تدير مباراة نابولى ضد ليفربول فى دوري ابطال اوروبا

صافرة ألمانية تدير مباراة نابولى ضد ليفربول فى دوري ابطال اوروبا

فيديو وصور.. الداخلية تعلن مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء

فيديو وصور.. الداخلية تعلن مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء

شاهد فى دقيقة.. 12 قرشا تراجعا فى سعر الدولار منذ بداية سبتمبر

شاهد فى دقيقة.. 12 قرشا تراجعا فى سعر الدولار منذ بداية سبتمبر

ليفربول "الرابح الأكبر" من معارك السبت فى الدورى الإنجليزي.. الريدز يحقق العلامة الكاملة ويعيد إنجاز تشيلسى ومانشستر سيتى.. سقوط "حامل اللقب" يبعد كتيبة كلوب بصدارة البريميرليج.. وتألق صلاح ومانى بعد "الصلح"

ليفربول "الرابح الأكبر" من معارك السبت فى الدورى الإنجليزي.. الريدز يحقق العلامة الكاملة ويعيد إنجاز تشيلسى ومانشستر سيتى.. سقوط "حامل اللقب" يبعد كتيبة كلوب بصدارة البريميرليج.. وتألق صلاح ومانى بعد "الصلح"

جهات دولية توجه أسئلة لموقع فيس بوك حول عملة "ليبرا" .. اعرف التفاصيل

جهات دولية توجه أسئلة لموقع فيس بوك حول عملة "ليبرا" .. اعرف التفاصيل

محمد كيشو لاعب المصارعة يتأهل رسمياً إلى أوليمبياد طوكيو 2020

محمد كيشو لاعب المصارعة يتأهل رسمياً إلى أوليمبياد طوكيو 2020

التعليم تبحث مع التضامن أداء خريجات التربية الخدمة العامة بالمدارس لسد العجز

التعليم تبحث مع التضامن أداء خريجات التربية الخدمة العامة بالمدارس لسد العجز

ما هو الأمر الوقتى وهل يفيد فى عدم منع الزوجة بصحبة أولادها من السفر؟.. خبير قانونى: المُشرع أجاز للحاضنة الطعن خلال 10 أيام.. ويحدد 30 يوما لتنفيذه من تاريخ الصدور وإلا يسقط.. وهذه نماذج لصدور أحكام بإلغائه

ما هو الأمر الوقتى وهل يفيد فى عدم منع الزوجة بصحبة أولادها من السفر؟.. خبير قانونى: المُشرع أجاز للحاضنة الطعن خلال 10 أيام.. ويحدد 30 يوما لتنفيذه من تاريخ الصدور وإلا يسقط.. وهذه نماذج لصدور أحكام بإلغائه

البنك المركزى: الاحتياطى الأجنبى ارتفع لأكثر من 45 مليار دولار نهاية أغسطس

البنك المركزى: الاحتياطى الأجنبى ارتفع لأكثر من 45 مليار دولار نهاية أغسطس

الكاف: بدلاء الأهلى يمنحون فايلر احتفالا مزدوجا ضد كانو سبورت

الكاف: بدلاء الأهلى يمنحون فايلر احتفالا مزدوجا ضد كانو سبورت

السلطات العراقية تنفى استخدام أراضيها لمهاجمة منشآت نفطية سعودية

السلطات العراقية تنفى استخدام أراضيها لمهاجمة منشآت نفطية سعودية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة