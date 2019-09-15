رئيس جامعة طنطا: نقف صفا واحدا لدعم الدولة المصرية وقيادتها

الغربية -عادل ضرة

شارك الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، اليوم الأحد، فى تدشين مبادرة "الوفد مع المرأة" التى أطلقها حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، فى مدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وفى كلمته التى ألقاها، أكد رئيس الجامعة أن كافة طوائف الشعب المصرى تقف صفًا واحدًا لدعم الدولة المصرية والقيادة السياسية ضد أى محاولات تستهدف النيل من وحدة شعبها.

وثمن رئيس الجامعة دور المرأة المصرية فى المجتمع، مشيرًا إلى أنها تمثل حائط صد منيع لحماية أسرتها ومجتمعها، مؤكدًا دعم المجتمع لها فى مجالات الصحة والتعليم والمشروعات الصغيرة وهو ما تهدف إليه المبادرة وتعمل على تحقيقه.

وشهد المؤتمر مشاركة حشد كبير من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية بالغربية ومحافظات الدلتا.