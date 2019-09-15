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رئيس جامعة الإسكندرية : المنشأت الجامعية ترتدى ثوب التطوير مع بداية العام الدراسى

الأحد، 15 سبتمبر 2019 04:47 م
رئيس جامعة الإسكندرية : المنشأت الجامعية ترتدى ثوب التطوير مع بداية العام الدراسى الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أكد الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسى الجديد والذى ينطلق السبت القادم.

واضاف خلال جلسة مجلس الجامعة اليوم الأحد، اهتمام الجامعة بالتطوير باعتبار هذا العام هو عام التدويل والاستمرار فى التطوير، معلنا عن التحول إلى نظام الساعات المعتمدة بجميع كليات الجامعة مع نهاية الفصل الدراسى الأول بعد اعتماد اللوائح الجديدة للكليات بنظام الساعات المعتمدة، والذى يتضمن فوائد كثيرة للعملية التعليمية بصفة عامة، وللطلاب بصفة خاصة حيث يتيح حرية أكبر فى عندما اختيار المقررات الدراسية والأساتذة، وتأجيل دراسة بعض المقررات الدراسية فى وقت لاحق، والحصول على منح دراسية خارج مصر.

كما تم خلال المجلس عرض نتيجة القبول بكلية الحاسبات وعلوم البيانات بعد الإنتهاء من فحص أوراق الطلاب والمراجعة حيث تم قبول 50  طالب بكل برنامج من البرامج الثلاث التى تبدأ هذا العام وسوف يتم إعلان نتيجة الطلاب المقبولين بالبرامج قبل نهاية هذا الأسبوع.

كما أعلن رئيس الجامعة عن استقبال أكثر من 1000 طالب وافد هذا العام بكليات الجامعة المختلفة بمرحلة البكالوريوس، مشيراً إلى أن إدارة الوافدين بالجامعة ستقوم بالتعاون والمتابعة مع مكاتب الوافدين بالكليات لتذليل كافة العقبات التى قد تواجه الطلاب أثناء الدراسة.

وناقش المجلس الخطة الإنشائية للجامعة هذا العام، حيث أعلن رئيس الجامعة انه يجرى الآن تسلم بعض المبانى التى أجريت لها أعمال الصيانة والترميم خلال الشهور الماضية، مشيراً إلى أن خطة الجامعة تتضمن إنشاء 5 مبان تعليمية جديدة و7 عمليات تجديد وتطوير مدن طلابية و20 عملية تطوير وترميم بعدد من الكليات، موضحاً انه سيتم استلام مبنيان لكليتى التربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة قبل نهاية الفصل الدراسى الأول، والبدء فى إنشاء مبنى كلية الحاسبات وعلوم البيانات بجوار كلية الدراسات الاقتصاديه والعلوم السياسية بسموحة، وانشاء مبنى بديل للمبنى التابع لكلية العلوم بطريق الحرية الجارى هدمه، أما فيما يتعلق بأعمال الصيانة والترميم، كما أشار رئيس الجامعة إلى الانتهاء من تجديد وترميم واجهات مبانى المدن الجامعية طلبة وطالبات بسموحة والشاطبى.

 

 

 


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