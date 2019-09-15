رئيس الوزراء يتابع مع محافظ جنوب سيناء المشروعات الخدمية والتنموية

كتبت هند مختار - تصوير - سليمان العطيفى

التقى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اليوم الأحد ، اللواء خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء، لمتابعة موقف المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة .

وكان محافظ جنوب سيناء افتتح مؤخرا مخبزين بمنطقة الزهراء بحى الطور الجديدة بتكلفة 11 مليون جنيه‪.‬ كما قام المحافظ بوضع حجر أساس سوق بدر الجديد بمنطقة النصر لتطوير العشوائيات على مساحة 4500 متر، لإقامة 52 محل بتكلفة 13 مليون جنيه، ويتكون السوق من دور أرضى شامل كافة المرافق من حمامات ومصلى ونظام إطفاء وممرات دخول لذوى الاحتياجات الخاصة .