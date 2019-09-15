سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2019 03:12 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

دراسة: التمارين الرياضية لمدة 15 دقيقة يومياً تطيل عمرك 3 سنوات إضافية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:30 م
دراسة: التمارين الرياضية لمدة 15 دقيقة يومياً تطيل عمرك 3 سنوات إضافية التمارين الرياضية تطيل عمرك
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت دراسة أن التمارين الرياضية اليومية التي تقل مدتها عن 15 دقيقة يوميًا، يمكن أن تزيد من متوسط العمر المتوقع لمدة 3 سنوات.

 

وأشارت النتائج التى نشرتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إلى أن الناس لا يحتاجون لقضاء ساعات في صالة الألعاب الرياضية لتحقيق الفوائد الصحية.

 

وفحصت الدراسة إلى 140 ألف شخص من جميع أنحاء العالم، حيث يزيد متوسط العمر المتوقع لمدة 3 سنوات إذا مارسوا التمارين لمدة 90 دقيقة في الأسبوع لمدة 12 شهرًا.

 

ووجد الباحثون أن التمارين الرياضية لمدة 13 دقيقة فقط في اليوم قد تزيد من العمر المتوقع لمدة 3 سنوات.

 

ممارسة التمارين الرياضية
ممارسة التمارين الرياضية

وحذر الخبراء منذ فترة طويلة، من أن الناس يؤجلون ممارسة النشاط البدني خوفًا من رفع الأثقال أو الرياضة التنافسية، لكن الدراسة الجديدة التي جمعت بيانات من آلاف الأشخاص حول العالم، أظهرت أن ربع ساعة فقط من النشاط في اليوم يمكن أن تحقق فوائد كثيرة.

وأجرت الدراسة إحدى شركات التأمين الصحي، التي يقوم نموذج عملها على إعطاء خصومات للأشخاص الذين يتمتعون بصحة أفضل، حيث قامت بفحص بيانات تتبع التمرينات لـــ 140 ألف من عملائها، وجدت الشركة أن الأشخاص غير النشطين، أولئك الذين سبق لهم أن مارسوا نشاطًا أقل من 30 دقيقة في الأسبوع، رأوا أن متوسط العمر المتوقع لديهم يزداد لمدة 3 سنوات، إذا مارسوا التمارين لمدة 90 دقيقة أسبوعيًا، على مدار فترة 12 شهرًا، و هو أقل من 13 دقيقة كل يوم، أي ما يعادل الجرى القصير، أو ركوب الدراجة.

 
1 er

وقالت الصحيفة، إن الأشخاص غير النشطين الذين زادوا من مستويات تمارينهم الرياضية إلى 3 ساعات أسبوعيًا، أو 25 دقيقة يوميًا، شهدوا زيادة في متوسط العمر المتوقع بـ 4 سنوات.

ووجدت الشركة أيضًا، أن أولئك الذين حافظوا على لياقتهم بالفعل من خلال القيام بـ 2.5 ساعة أسبوعيًا، والتي أوصت بها هيئة الخدمات الصحية الوطنية، قد زاد من متوسط العمر المتوقع من خلال ممارسة المزيد.

وأضافت الصحيفة، أنه إذا أضاف هؤلاء الأشخاص نصف ساعة فقط من التمارين أسبوعيًا، أو أربع دقائق إضافية يوميًا، ليصل مجموعهم الأسبوعي إلى 3 ساعات، فسيشهدون زيادة في متوسط العمر المتوقع بنسبة 1.7 عامًا.

وقال اللورد سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لاتحادات الألعاب الرياضية: "لا يدرك الكثير من الناس مدى تأثير التمرينات على صحتهم ورفاهيتهم، وليس فقط لتحسين طول العمر، ولكن أيضا على الصحة العقلية، وحتى الإنتاجية، إضافة تمارين لمدة 30 دقيقة فى الأسبوع يمكن تقسيمه بسهولة إلى بضع دقائق كل يوم".

وتوصل الباحثون إلى الأرقام من خلال تقييم متوسط العمر المتوقع لأعضائهم من خلال فحص صحي شامل، وتتبع تمريناتهم لمدة عام، وحساب متوسط العمر المتوقع لهم مرة أخرى.

كما كشفت دراسة نشرت في المجلة الطبية البريطانية في مارس من هذا العام، أن الخمول يقتل 70 ألف شخص في بريطانيا كل عام.

ويحذر الخبراء من أن بريطانيا تعمل على "اقتصاد قائم على الجلوس"، حيث تقضي الغالبية العظمى من البالغين العاملين أيامهم في المكتب، يقضي حوالي 30 % منا 6 ساعات على الأقل في اليوم جالسين خلال الأسبوع.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية" NHS "الأشخاص بالحصول على 150 دقيقة على الأقل من النشاط المعتدل،  بما في ذلك السباحة أو ركوب الدراجات، أو 75 دقيقة من النشاط القوي مثل الجري أو ممارسة الرياضة كل أسبوع.

لكن المسؤلين يعترفون بأن 39 %من البالغين من جميع الأعمار فى بريطانيا لا يتبعون هذه النصيحة.

وقال نيك ريد، المدير التنفيذي للبرنامج بالشركة ، إن جعل النشاط في حياتنا ضرورى قد يكون أمرًا صعبًا للغاية، ولكن إضافة 20 % فقط في الأسبوع يمكن أن يكون له تأثير هائل على صحتنا.

 أوضحت الدراسة أيضا، أنه لا يتعين عليك إجراء سباق الماراثون لملاحظة الفوائد، مجرد بذل مجهود لمدة 30 دقيقة، يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في متوسط العمر المتوقع.


ممارسة التمارين الرياضية

فوائد الرياضة

التمارين الرياضية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات مفاوضات الأهلى مع كهربا

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات مفاوضات الأهلى مع كهربا

ميرور: قمة الأهلي والزمالك أكثر تنافسية من كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

ميرور: قمة الأهلي والزمالك أكثر تنافسية من كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

فيديو.. محمد على "بالونة الإخوان".. رصد ومكملين والشرق أبرز مروجى شائعاته

فيديو.. محمد على "بالونة الإخوان".. رصد ومكملين والشرق أبرز مروجى شائعاته

وزيرة خارجية كينيا: نتطلع للدعم المصرى لترشح بلدنا لعضوية مجلس الأمن

وزيرة خارجية كينيا: نتطلع للدعم المصرى لترشح بلدنا لعضوية مجلس الأمن

الأوبزرفر: الداخلية البريطانية مولت سرا موقعا يستهدف المراهقين المسلمين

الأوبزرفر: الداخلية البريطانية مولت سرا موقعا يستهدف المراهقين المسلمين

دراسة: التمارين الرياضية لمدة 15 دقيقة يومياً تطيل عمرك 3 سنوات إضافية

دراسة: التمارين الرياضية لمدة 15 دقيقة يومياً تطيل عمرك 3 سنوات إضافية

مصر على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتى من "البنزين والسولار والبوتاجاز" فى 2021-2022.. مشروعات التكرير تحولها لمركز محورى لتكرير الزيت الخام.. وتوسعات ميدور وأسيوط على رأس المشروعات

مصر على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتى من "البنزين والسولار والبوتاجاز" فى 2021-2022.. مشروعات التكرير تحولها لمركز محورى لتكرير الزيت الخام.. وتوسعات ميدور وأسيوط على رأس المشروعات

فيديو.. رحلة محمد على السحرية إلى عالم التحليل الاستراتيجى

فيديو.. رحلة محمد على السحرية إلى عالم التحليل الاستراتيجى

س وج.. كل ما تريد معرفته عن جائزة أفضل لاعب فى افريقيا 2019

س وج.. كل ما تريد معرفته عن جائزة أفضل لاعب فى افريقيا 2019

الرئيس السورى يصدر عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل منتصف سبتمبر الجارى

الرئيس السورى يصدر عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل منتصف سبتمبر الجارى

هند صبرى لـ اليوم السابع بعد التصويت بانتخابات الرئاسة: تونس على طريق الديمقراطية

هند صبرى لـ اليوم السابع بعد التصويت بانتخابات الرئاسة: تونس على طريق الديمقراطية

وزيرة خارجية كينيا تعرب عن تطلعها للقاء الرئيس السيسى

وزيرة خارجية كينيا تعرب عن تطلعها للقاء الرئيس السيسى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة