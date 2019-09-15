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حمدان بن محمد: 18يناير إعلان أفضل وأسوأ ثلاث جهات تسعد المتعاملين بحكومة دبى

الأحد، 15 سبتمبر 2019 06:13 م
حمدان بن محمد: 18يناير إعلان أفضل وأسوأ ثلاث جهات تسعد المتعاملين بحكومة دبى حمدان بن محمد ولى عهد دبى
وكالات

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كشف الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أنه سيتم الإعلان عن أفضل وأسوأ ثلاث جهات في حكومة دبي في إسعاد المتعاملين بصورة دورية مطلع كل عام، سعياً لتحفيز كافة الأجهزة الحكومية في الإمارة لبذل مزيد من الجهد في الارتقاء بخدماتها المختلفة بما يتجاوز مستوى تطلعات المتعاملين ويحقق لهم أعلى مستويات السعادة وفق أرقى المعايير العالمية.


وأوضح  ولي عهد دبي أن الإعلان القادم عن النتائج سيكون في الـ 18 من شهر يناير 2020، حيث سيكون الكشف عن الأفضل والأسوأ في إسعاد المتعاملين من أهم الحوافز التي ستعين على تحقيق مستويات غير مسبوقة للخدمات المُقدمة من قبل الجهات التابعة لحكومة دبي سواء من ناحية الجودة أو السرعة أو سهولة الحصول عليها مع ضمان أعلى مستويات الراحة للمتعاملين.

وقال: "سنقوم بالإعلان عن النتائج للجمهور بداية كل عام وسنتبع في ذلك أعلى درجات الشفافية من أجل رصد مستويات أدائنا وقياس مدى تحقيقها لتطلعات الناس والعمل على تطوير قدراتنا لتقديم خدمات نوعية تلبي احتياجات المتعاملين وتحقق سعادتهم".

وطالب  رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي كافة الأجهزة الحكومية في دبي بمضاعفة العمل من أجل النهوض إلى مستويات الأداء المرجوة، وفق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمنظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات على صعيديها المحلي والاتحادي، وفي ضوء توجيهاته المستمرة بوضع مصلحة المتعامل وراحته وسعادته في مقدمة الأولويات لأي جهة حكومية كانت، وعلى تنوع أشكال الخدمات المُقدمة للجمهور، بما يستدعيه ذلك من تواجد كبار مسؤولي تلك الجهات في الميدان لمتابعة سير العمل والتأكد من تطبيق معايير الجودة والوقوف على انطباعات الناس حول الخدمات المقدمة من الجهة التي يتولى مسؤوليتها، وقال: "على جميع الجهات الحكومية في دبي إحداث تغيير حقيقي في مستويات الخدمة المُقدّمة؛ فالميدان هو الساحة الحقيقة لجميع موظفينا لإسعاد المتعاملين".

وأعرب  الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن ثقته في قدرة فرق العمل في حكومة دبي على تقديم المزيد في سبيل الوصول إلى مستويات جديدة في مفهوم التميّز في مضمار العمل الحكومي وترجمته إلى إنجازات تزيد من سعادة المتعاملين ورضاهم، وهو المفهوم الذي اتخذته حكومة دبي أساساً للإطار العام للعمل فيها وركيزة لنهجها الدائم في التطوير منذ سنوات.

وقال : "أنتظر الكثير من فرق العمل لتحقيق إنجازات غير مسبوقة وتعزيز ريادتنا، فهدفنا تقديم أفضل الخدمات لمواطنينا والمقيمين، وسيكون الإعلان عن نتائج مؤشر السعادة لمتعاملي حكومة دبي في شهر يناير من كل عام".


الشيخ حمدان بن محمد بن راشد

ولي عهد دبي

أفضل وأسوأ ثلاث جهات في حكومة دبي

إسعاد المتعاملين فى دبى

الامارات

دبى

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