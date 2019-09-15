حفظ التحقيقات فى حريق شقة بمصر القديمة لعدم وجود شبهة جنائية

كتب سليم على

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حفظ التحقيقات فى حريق شب فى شقة سكنية بدائرة القسم، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وكشفت تحقيقات النيابة تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، أن رجال الحماية المدنية بالقاهرة تمكنوا من إخماد حريق داخل شقة سكنية بعقار في مصر القديمة، دون وقوع إصابات.

وأشارت التحقيقات، إلى أن غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق بمنطقة مصر القديمة، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، و0إخماد الحريق.