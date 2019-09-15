سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2019 01:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

حفظ التحقيقات فى حريق شقة بمصر القديمة لعدم وجود شبهة جنائية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 11:59 ص
حفظ التحقيقات فى حريق شقة بمصر القديمة لعدم وجود شبهة جنائية حريق شقة - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حفظ التحقيقات فى حريق شب فى شقة سكنية بدائرة القسم، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وكشفت تحقيقات النيابة تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، أن رجال الحماية المدنية بالقاهرة تمكنوا من إخماد حريق داخل شقة سكنية بعقار في مصر القديمة، دون وقوع إصابات.

وأشارت التحقيقات، إلى أن غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق بمنطقة مصر القديمة، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، و0إخماد الحريق.

 

 

 

 

 

 


حريق شقة

مصر القديمه

محكمه جنوب القاهره

الحماية المدنية

حريق مصر القديمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو وصور.. مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء.. الداخلية: عناصر الإرهاب كانت تخطط لتنفيذ عمليات عدائية ضد ارتكازات القوات المسلحة.. وتؤكد: تم تحديد أماكن تواجدها والقضاء عليها.. وضبط أسلحة آلية وذخيرة

فيديو وصور.. مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء.. الداخلية: عناصر الإرهاب كانت تخطط لتنفيذ عمليات عدائية ضد ارتكازات القوات المسلحة.. وتؤكد: تم تحديد أماكن تواجدها والقضاء عليها.. وضبط أسلحة آلية وذخيرة

صافرة ألمانية تدير مباراة نابولى ضد ليفربول فى دوري ابطال اوروبا

صافرة ألمانية تدير مباراة نابولى ضد ليفربول فى دوري ابطال اوروبا

فيديو وصور.. الداخلية تعلن مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء

فيديو وصور.. الداخلية تعلن مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء

شاهد فى دقيقة.. 12 قرشا تراجعا فى سعر الدولار منذ بداية سبتمبر

شاهد فى دقيقة.. 12 قرشا تراجعا فى سعر الدولار منذ بداية سبتمبر

ليفربول "الرابح الأكبر" من معارك السبت فى الدورى الإنجليزي.. الريدز يحقق العلامة الكاملة ويعيد إنجاز تشيلسى ومانشستر سيتى.. سقوط "حامل اللقب" يبعد كتيبة كلوب بصدارة البريميرليج.. وتألق صلاح ومانى بعد "الصلح"

ليفربول "الرابح الأكبر" من معارك السبت فى الدورى الإنجليزي.. الريدز يحقق العلامة الكاملة ويعيد إنجاز تشيلسى ومانشستر سيتى.. سقوط "حامل اللقب" يبعد كتيبة كلوب بصدارة البريميرليج.. وتألق صلاح ومانى بعد "الصلح"

جهات دولية توجه أسئلة لموقع فيس بوك حول عملة "ليبرا" .. اعرف التفاصيل

جهات دولية توجه أسئلة لموقع فيس بوك حول عملة "ليبرا" .. اعرف التفاصيل

محمد كيشو لاعب المصارعة يتأهل رسمياً إلى أوليمبياد طوكيو 2020

محمد كيشو لاعب المصارعة يتأهل رسمياً إلى أوليمبياد طوكيو 2020

التعليم تبحث مع التضامن أداء خريجات التربية الخدمة العامة بالمدارس لسد العجز

التعليم تبحث مع التضامن أداء خريجات التربية الخدمة العامة بالمدارس لسد العجز

ما هو الأمر الوقتى وهل يفيد فى عدم منع الزوجة بصحبة أولادها من السفر؟.. خبير قانونى: المُشرع أجاز للحاضنة الطعن خلال 10 أيام.. ويحدد 30 يوما لتنفيذه من تاريخ الصدور وإلا يسقط.. وهذه نماذج لصدور أحكام بإلغائه

ما هو الأمر الوقتى وهل يفيد فى عدم منع الزوجة بصحبة أولادها من السفر؟.. خبير قانونى: المُشرع أجاز للحاضنة الطعن خلال 10 أيام.. ويحدد 30 يوما لتنفيذه من تاريخ الصدور وإلا يسقط.. وهذه نماذج لصدور أحكام بإلغائه

البنك المركزى: الاحتياطى الأجنبى ارتفع لأكثر من 45 مليار دولار نهاية أغسطس

البنك المركزى: الاحتياطى الأجنبى ارتفع لأكثر من 45 مليار دولار نهاية أغسطس

الكاف: بدلاء الأهلى يمنحون فايلر احتفالا مزدوجا ضد كانو سبورت

الكاف: بدلاء الأهلى يمنحون فايلر احتفالا مزدوجا ضد كانو سبورت

السلطات العراقية تنفى استخدام أراضيها لمهاجمة منشآت نفطية سعودية

السلطات العراقية تنفى استخدام أراضيها لمهاجمة منشآت نفطية سعودية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة