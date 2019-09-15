حركة تنقلات داخلية لرؤساء ومعاونى المباحث بمديرية أمن بنى سويف

أجرى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بنى سويف، اليوم الأحد، حركة تنقلات داخلية لرؤساء مباحث أقسام ومراكز الشرطة ومعاونيهم، والإدارات والأقسام التابعة للمديرية.

وشملت تعيين الرائد إبراهيم صفوت رئيسا لوحدة مباحث قسم بنى سويف، الرائد أحمد بهجت رئيسا لمباحث مركز شرطة أهناسيا، الرائد محمود الشريف مفتشا لوحدة مباحث مركز شرطة أهناسيا، الرائد معتز حاتم وكيلا لمباحث مكافحة المخدرات، الرائد محمود الشخيبى معاونا أول لمباحث قسم شرطة بنى سويف الجديدة شرق النيل، والنقيب إسلام هديب معاونا أول لمباحث قسم شرطة بنى سويف والنقيب عماد عرفة معاونا أول لمباحث مركز شرطة أهناسيا.

وتضمنت الحركة - التى اعتمدها مدير أمن بنى سويف بالتنسيق مع اللواء محمد عبد الوهاب مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية - نقل المقدم محمد توحيد من مكتب مدير الأمن إلى رئيس قسم تصاريح العمل، بالإضافة إلى الإبقاء على كل من الرائد محمد جمال عويس رئيس مباحث مكافحة المخدرات، الرائد أحمد عبدالعظيم رئيس مباحث مركز شرطة بنى سويف، الرائد أشرف الخولى رئيس مباحث مركز سمسطا، الرائد محمد محروس رئيس مباحث ناصر، الرائد محمود فؤاد رئيس مباحث مركز الواسطى، الرائد مصطفى أبوطالب رئيس مباحث مركز ببا، الرائد أحمد حسين رئيس مباحث مركز الفشن.