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حبس عامل بتهمة قتل شقيقه فى مدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيق

الأحد، 15 سبتمبر 2019 05:44 م
حبس عامل بتهمة قتل شقيقه فى مدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيق جثة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة أول مدينة نصر بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل شقيقه، بسبب خلافات عائلية، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 
 
البداية كانت مع تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا، بمقتل عامل على يد شقيقه بمنطقة عزبة الهجانة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم كان يقيم فى منزل والده ونظرا لوجود خلاقات طرده والده من المنزل بسبب سوء سلوكه. 
 
وفى يوم الحادث توجه المتهم إلى منزل والده، وحدثت مشاجرة بينه وبين شقيقه الذى كان يدافع عن والده، قام على إثرها المتهم بطعن شقيقه بسكين ليلفظ أنفاسه الأخيرة.
 

مدينة نصر

عامل يقتل شقيقه

عزبة الهجانة

جريمة قتل

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