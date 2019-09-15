حبس عاطل بتهمة حيازة 3 آلاف قرص مخدر بالإسكندرية

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 3000 قرص مخدر بقصد الاتجار به علي عملائه، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، بمزاولة نشاط إجرامى بالاتجار بالمواد المخدرة على عملائه بدائرة قسم شرطة محرم بك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل كمين بمعرفة ضباط مباحث القسم وألقى القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 3000 قرص مخدر لعقار "تامول" ومبلغ مالى وهاتف محمول، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.