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تقرير اقتصادى انخفاض قيمة تداول العقارات بالكويت إلى 144.4 مليون دينا

الأحد، 15 سبتمبر 2019 04:31 م
تقرير اقتصادى انخفاض قيمة تداول العقارات بالكويت إلى 144.4 مليون دينا العقارات بالكويت
محمد عبد المجيد

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كشف تقرير اقتصادى صادر عن سوق العقار المحلى فى الكويت، أغسطس 2019، أن آخر البيانات المتوفرة فى وزارة العدل، إدارة التسجيل العقارى والتوثيق، (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفى ونظام الشريط الساحلى)، إلى انخفاض كبير فى سيولة سوق العقار فى أغسطس 2019 مقارنة بسيولة يوليو 2019، ربما بسبب العطل والصيف وضعف أداء البورصة.
 
ووفقا لموقع "الوسط" الكويتى، بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر أغسطس نحو 144.4 مليون دينار كويتى، وهى قيمة أدنى بما نسبته -66% عن مستوى سيولة يوليو 2019 البالغة نحو 425.3 مليون دينار كويتى، ولكنها أعلى بما نسبته 6.5% مقارنة مع سيولة أغسطس 2018، عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 135.6 مليون دينار كويتى.
 
وتوزعت تداولات أغسطس 2019، ما بين نحو 139.9 مليون دينار كويتى عقوداً، ونحو 4.5 مليون دينار كويتى وكالات، وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 331 صفقة، توزعت ما بين 321 عقوداً و10 وكالات.

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