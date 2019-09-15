تعليم الإسكندرية تنظم دورة تدريبية لرفع كفائة أخصائى التطوير التكنولوجى

الإسكندرية - جاكلين منير

افتتح يوسف الديب مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ورأفت عبد الله عبد الرؤوف مدير إدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية، اليوم الأحد ، أولى أيام تدريب أخصائى التطوير التكنولوجى بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، للمرحلة الأولى لأخصائى التدريب بالمديرية ولأقسام التطوير التكنولوجى بالإدارات وأخصائى التطوير التكنولوجى بالمدارس.

وأشار بيان صادر اليوم، الى أن ذلك بهدف رفع كفائة أخصائى التطوير التكنولوجى على مستوى المديرية كمرحلة أولى، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، ويتبعها المرحلة الثانية تبدأ يوم الأربعاء القادم لمعلمى الحاسب الألى على مستوى مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، على أن المديرية تعمل على رفع الكفاءة المهنية لأخصائى التطوير التكنولوجى وبعض معلمى الحاسب الآلى بالإسكندرية، وذلك بالتعاون مع لجنة التعليم بديوان عام المحافظة وكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، حيث يقوم بالتدريب أساتذة قسم الحاسبات ونظم المعلومات بكلية الهندسة، كما تم عقد المقابلات الشخصية لاختيار القيادات الإشرافية على مستوى مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

مشيراً إلى أن عدد المتقدمين للوظائف الإشرافية بلغ "2075" والعدد المطلوب لشغل هذه الوظائف "3604" والوظائف المقدم إليها وظيفة هى وكيل إدارة تعليمية، مدير مدرسة، وكيل مدرسة ، موجه عام، موجه أول وموجه.