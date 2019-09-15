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تعرف على تفاصيل مشروع تطوير المراكز التكنولوجية ببنى سويف

الأحد، 15 سبتمبر 2019 08:16 م
تعرف على تفاصيل مشروع تطوير المراكز التكنولوجية ببنى سويف المستشار هاني عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى

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كشف المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف ، عن  تفاصيل جديدة  فى مشروع تطوير المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة ، والذي يجري تنفيذه ضمن برنامج تطوير الخدمات الحكومية الذي تنفذه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ، وبالتعاون مع وكالة التعاون الدولى الألمانى "GIZ"، بهدف تطوير الأداء الحكومي ورفع مستوى المعاملات الحكومية من خلال توفير قنوات متعددة لتقديم الخدمة بشكل مميكن وميسر، في إطار رؤية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة سبل الحياة الكريمة للمواطنين .

وأشار محافظ بني سويف على هامش إجتماعه اليوم الأحد ، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام ، وداليا فيض الله ، المشرف على المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة،وعدد من  مسؤولي المنظومة الجديدة ومديري المراكز التكنولوجية بالمحافظة ، إلى أن المراكز ستقدم  118 خدمة ومعاملة  حكومية التي يتعامل أو يحتاجها المواطن ضمن الدليل الموحد للخدمات الحكومية الذي  يشتمل على 500 خدمة ومعاملة حكومية،والذي  تم توزيعه على مستوى محافظات الجمهورية  ، وذلك بهدف تطوير مستوى الخدمات الجماهيرية وتسهيل المعاملات الحكومية داخل القطاعات الخدمية الحيوية والجماهيرية والتي يتعامل معها المواطن بشكل يومي وأساسي.

وأوضح محافظ بنى سويف  أن النظام الجديد ، سيوفر الخدمات للمواطنين بشكل ميسر يمتاز بالشفافية والتكامل عن طريق  إتاحة نظام مركزي موحد ومميكن ومربوط بالإدارات المختلفة يسمح بإدارة لا مركزية على مستوي جميع الوحدات المحلية في المراكز والمدن والأحياء،وتطبيق نظام الشباك الواحد) ، الذي يهدف إلى فصل مقدم الخدمة عن طالبها، و ميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على تلك الخدمات لتقليل الزمن اللازم للحصول عليها، لافتا أنه يجري تنفيذ مشروع  التطوير طبقا للبروتوكول الموقع بين وزاره التنمية المحلية ووكالة التعاون الدولى الألمانى (GIZ )ووزارة التخطيط،حيث كانت الخطوة الأولى في المشروع إجراء المسح الميدانى  للـمراكز الستة التكنولوجية ،من خلال قيام اللجنةالمشكلة لهذا الغرض ، بمرافقةوفد من وزاره التخطيط للمرور  على  المراكز التكنولوجية على أرض الواقع ومراجعة الأنظمة القائمة والقوى العاملة والبنية الأساسية  بكل مركز واعداد تقرير كامل باحتياجات كل مركز.

وتابع محافظ بني سويف قائلا : دعمت المنظومة حتى الأن بأكثر من 6 ملايين جنيه عبارة أجهزة حاسب آلى وماكينات  تصوير وطابعات وغيرها،بالإَضافة إلى خطوط لربط الشبكات الداخلية والخارجية لجميع المراكز،موضحا  أنه تم تنفيذ خطة التدريب عن طريق وزارة التخطيط  لـ 180 موظف من العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات المعاونة،حيث تم تطويرهم ودعمهم في  المهارات الأساسية للحاسب الآلى ،وتم تقسيمهم على مرحلتين ، وتم تنفيذ 6 ورش عمل لتدريب قيادات المنظومة بالمحافظة على النظام الجديد،لافتا أنه تم توريد متطلبات خطوط الربط( ِADSL  سعة 2 ميجا للربط بين المراكز)  والشبكات الداخلية والخارجية وجاري أعمال التركيب على مستوى المراكز الستة ،  كما دعمت  وزارة التنمية المحلية في وقت سابق  المراكز التكنولوجية بالمحافظة بمبلغ 315 ألف جنيه ، وذلك للمساهمة في تجهيز وتأثيث المراكز التكنولوجية بالمستلزمات المطلوبة من الأثاث المكتبي وغيرها من الاحتياجات الفنية اللازمة ضمن مشروع التطوير ، وتم توفير الدفعة الأولى من أجهزة الحاسب الآلي والتي وصل عددها إلى 108 جهاز كمبيوتر ، وأيضا الدفعة الثانية التي يبلغ عدد الأجهزة بها 84 جهاز ، وجاري الاعداد لإستلام أجهزة الدفعة الثالثة،وتوريد 6 بلوتر "طابع خرائط خاص بالإدارات الهندسية "

ومن جانبه أشار اللواء عصام العلقامي السكرتير العام إلى مشاركة المحافظة ضمن فاعليات الورشة التي تم عقدها  بالقاهرة  برعاية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)  وممثلي وزارات التنمية المحلية والتخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى بجانب محافظاتي القاهرة والمنوفية ،  وذلك بصدد إعداد دليل تشغيل المراكز التكنولوجية  Standard Operating Procedures .

وقالت داليا فيض الله المشرف على المراكز التكنولوجية أن العمل يسير بشكل منتظم  في تنفيذ مشروع التطوير بالمراكز الستة بمراكز اهناسيا وناصر وببا وسمسطا والواسطى والفشن،علاوة على تجهيز مقر مركزي بديوان عام المحافظة لمتابعة منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية على مستوى مراكز ومدن ، وكذلك إعداد المقايسات المطلوبة لإنشاء مركز تكنولوجي سابع  جديد بمركز ومدينة بني سويف ،وذلك بعد موافقة وزارة التخطيط على المكان المقترح لتنفيذ المشروع  .

 


تطوير المراكز التكنولوجيه

وزاره التخطيط

محافظ بنى سويف

الخدمات الحكوميه

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