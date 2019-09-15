تحرير 92 محضر إشغالات وضبط 374 مضبوطات متنوعة بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت محافظة سوهاج، عن تحرير 92 محضر إشغالات، وضبط 374 مضبوطات متنوعة، وذلك خلال تنفيذ الوحدات المحلية لحملات مكثفة لرفع الإشغالات، خلال اليومين الماضيين، لضبط الشارع السوهاجى.

وأوضح عدلى أبو عقيل رئيس مركز ومدينة طما، أنه تم تنفيذ حملة إشغالات مكبرة بشوارع المدينة شملت "شارع أبو فام، وخلف محطة السكة الحديد، وشارع الساحل "، وأسفرت عن تحرير 33 محضر متنوع منها " إشغال جزء من الطريق، وإدارة منشأة بدون ترخيص، وممارسة مهنة بائع متجول بدون ترخيص، وعدم حمل شهادة صحية"، وضبط 210 مضبوطات متنوعة .

وقال عامر عوض رئيس مركز ومدينة البلينا، أنه تم رفع كافة الاشغالات والباعة الجائلين من الميادين وشوارع "الجمهورية، وديوان الري، وخور الساحل، وبنك مصر القديم، وميدان المثلث"، وأسفرت الحملة عن ضبط 46 مضبوطات متنوعة منها موازين، وعربات يد خشبية.

وفى حى شرق سوهاج، ذكر أحمد شاكر رئيس الحى، أنه تم ضبط 103 مضبوطات مرافق متنوعة" كراسي، وعربات يد"، وتحرير 29 محضر متنوع " إشغال طريق، وعدم حمل شهادة صحية"، وذلك خلال حملة مكبرة استهدفت محيط الاستاد الرياضي، وشارع كازالوفا، ومساكن إيديال ".

وأشارت فريدة سلام رئيس حى غرب سوهاج، إلى تنفيذ حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهى والمحلات من الطريق العام ومتابعة المرور بشاررع المحطة، والمخبز الآلي، وسيالة أولاد نصير"، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 30 محضر إشغال ونظافة، وإزالة و15 مرافق وإشغالات متنوعة.