تحرير مخالفات تموينية فى حملة لـ"حماية المستهلك" ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

ناقش المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف تقرير لجنة حماية المستهلك،والتى تختص بتحقيق الانضباط فى السوق ومنع التلاعب والغش التجارى وضبط السلع المخالفة أومنتهية الصلاحية والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية ،والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين .

و تضمن التقريرالذى عرضه اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد للمحافظة اليوم الأحد ، قيام اللجنة بحملة تموينية بمدينة بنى سويف، تمكنت خلالها من تحرير 30 محضرا ،والتى شملت 15 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار،8 محاضر لعدم حمل شهادات صحية،3 محاضر لحيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية،4 محاضر لحيازة لحوم بلدية مذبوحة خارج المجزر الحكومي، وعدم تغطية اللحوم بالشاش،بالإضافة إلى ضبط 58 كيلوجرام لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومذبوحة خارج المجازر الحكومية.

ومن جانبه أوضح السكرتير العام المساعد أن محافظ بنى سويف، أصدر فى وقت سابق قراراً بتشكيل لجنة حماية المستهلك والتى تضم الرقابة التموينية ،حماية المستهلك، مباحث التموين،الصحة،والطب البيطري، وبإشراف وتنسيق مع إدارات التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة،بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمنى يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى، حيث يتم إعداد تقرير أعمال بصفة مستمرة وعرضه على المحافظ، نظراً لما لملف التموين من أولوية فى أجندة العمل التنفيذى بالمحافظة.