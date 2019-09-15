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عبر مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة..

تحديث الصناعة: تنفيذ 61 محطة طاقة شمسية بإجمالى قدرة مركبة 2.2 ميجاوات

الأحد، 15 سبتمبر 2019 11:53 ص
تحديث الصناعة: تنفيذ 61 محطة طاقة شمسية بإجمالى قدرة مركبة 2.2 ميجاوات جانب من الاجتماع
كتب إسلام سعيد

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عقدت لجنة تسيير مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة  “Egypt-PV” اجتماعاً برئاسة الدكتور عمرو طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، بحضور المدير التنفيذى لإتحاد الصناعات والمدير التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ومساعد الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومساعد وزير الخارجية ومدير إدارة التعاون الدولى للتنمية، ووكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث و التخطيط ومتابعة الهيئات، ومدير مشروع نظم الخلايا الشمسية.
 
وبحسب بيان مركز تحديث الصناعة، إنه جرى مناقشة تقدم سير العمل بالمشروع و ما تم إنجازه ومراجعة الميزانية، حيث قام المشروع في الفترة السابقة بتنفيذ 61 محطة طاقة شمسية، بإجمالى قدرة مركبة 2.2 ميجاوات وجاري تنفيذ 2.4 ميجاوات،  وبإجمالى وفر فى الطاقة 8900 ميجا. و.س/ سنوياً، وتصل نسبة الخفض فى نسبة ثانى أكسيد الكربون إلى 5300 طن/ سنوياً.
 
وكشف البيان، أنه تم تدريب 178 مهندس على تركيب وتشغيل وصيانة النظم الشمسية، كما تم قبول 50 شركة للإنضمام للقائمة الإسترشادية للشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية والمؤهلة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
 
جدير بالذكر أن مركز تحديث الصناعة يقوم بتنفيذ المشروع بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من مرفق البيئة العالمي، حيث يهدف المشروع إلي دعم إنتشار استخدام الخلايا الشمسية الصغيرة التي يتم تركيبها بالمنشآت الصناعية والسياحية والتجارية والمباني العامة والسكنية مما يعد عاملا محفزا لإنتشار استخدام محطات الطاقة الشمسية الصغيرة المرتبطة بالشبكة، وتطوير سوق إنتاج نظم الخلايا الشمسية وتسهيل تركيبها .
 
كما يهدف إلي إنشاء مراكز لتقديم الدعم والإستشارات الفنية، وزيادة نسبة مكون التصنيع المحلي، وإعداد كوادر فنية ودعم الأسواق الناشئة لهذه التكنولوجيا في مصر مصحوبة بفرص عمل جديدة للشباب، وإزالة الحواجز التي تحول دون زيادة إنتاج الطاقة بواسطة الخلايا الشمسية الصغيرة اللا مركزية المتصلة بالشبكة.

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تحديث الصناعة

محطات الطاقة الشمسية

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