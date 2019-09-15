تجديد حبس 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما

كتبت أمنية الموجى

جددت النيابة العامة، حبس 6 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

المتهمون المحبوسون احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية كلا من: مصطفى الحناوى، وأحمد إبراهيم، وعامر إسماعيل، والشحات البيانى، وعادل فوزى، ووليد حربي.

وجهت النيابة إليهم اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام.