تجديد حبس متهم بانتحال صفة موظف عام بالسلام 15 يوماً

كتب أحمد حسنى

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس شخص انتحل صفة موظف حكومي، وبحوزته طبنجة وبطاقات شخصية "مزورة" في السلام 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا مفاده أنه أثناء ملاحظة قوة تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة السلام ثان، اشتبهت في سيارة، وباستيقاف قائدها لفحص التراخيص أدعى كونه يعمل بإحدى الجهات الحكومية.

وتبين أنه مقيم بمحافظة الشرقية، مطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام حبس جزئى "تبديد"، وضبط بحوزته طبنجة صوت وبخزينتها 5 طلقات صوت، 7 كارنيهات منسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية، شهادة إعفاء بإحراز وحيازة سلاح جميعها مُثبت بها اسم وصورة المتهم "مزورين".

بمواجهته اعترف بحيازته الطبنجة بقصد الدفاع، وباقى المضبوطات بقصد انتحال الصفة وأقر بالأحكام الصادرة ضده، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.