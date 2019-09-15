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تاجر مخدرات يعترف بترويج الحشيش فى منطقة "المنيب" بالجيزة ويرشد عن مصدره

الأحد، 15 سبتمبر 2019 07:00 ص
تاجر مخدرات يعترف بترويج الحشيش فى منطقة "المنيب" بالجيزة ويرشد عن مصدره مخدرات ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أرشد تاجر مواد مخدرة، تم القبض عليه، قبل ترويجه 30 قطعة من مخدر الحشيش، أنه كان يستعد لبيع المضبوطات لعملائه، بمنطقة المنيب، التى اعتاد التردد عليها للقاء عملائه.

أضاف المتهم، أنه يحصل على المواد المخدرة، من عاطل، كشف عن هويته لرجال المباحث، وجارى تكثيف التحريات للقبض عليه، مشيرا إلى أنه يتواصل مع عملائه هاتفيا، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته، من حصيلة ترويج مخدر الحشيش.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، بعد ورود معلومات للنقيب مصطفى ذكى، معاون مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد تورط عاطل بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية من مخدر الحشيش.

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 30 قطعة من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة، للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


تجارة المخدرات

مخدر الحشيش

امن الجيزة

الاتجار بالحشيش

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