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تأجيل محاكمة المتهمين بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" لـ 17 سبتمبر

الأحد، 15 سبتمبر 2019 04:10 م
تأجيل محاكمة المتهمين بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" لـ 17 سبتمبر محكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت المحكمة المختصة، المنعقدة بطرة، تأجيل محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا بعد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان، لجلسة 17 سبتمبر للمرافعة.

 

وتضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.

 

ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.


النائب العام المساعد

الارهاب

محاولة اغتيال النائب العام المساعد

زكريا عبد العزيز

محاولة اغتيال زكريا عبد العزيز

معهد أمناء الشرطة

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